法國名畫遭噴「MeToo」字樣　女藝術家聲稱犯案：想挑戰藝術史

▲法國畫家庫爾貝（Gustave Courbet）名畫《世界的起源》（L`Origine du monde），照片經模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

2名女子在法國畫家庫爾貝（Gustave Courbet）名畫《世界的起源》（L'Origine du monde）上用紅色噴漆噴上「MeToo」字樣，並在現場高呼MeToo後被保安帶走。一名女性藝術家聲稱，這次行動是由她策劃，她想將這幅名畫貼上「MeToo」的標籤，以此挑戰藝術史。

根據《衛報》，這幅1866年創作的裸體畫《世界的起源》原先展示於巴黎奧塞美術館（Musee d'Orsay），近日由

龐畢度中心梅斯分館（Centre Pompidou-Metz）借展，作為法國精神分析學家拉康（Jacques Lacan）特展的一部分。龐畢度中心告訴法新社，畫作有鑲上玻璃板保護，警方已到現場評估受損情況。

"MeToo" : le célèbre tableau "L'Origine du monde" de Gustave Courbet a été tagué aujourd'hui au Centre Pompidou-Metz, avec le mot "MeToo" écrit à la peinture rouge sur la vitre. La performeuse Deborah De Robertis revendique une "action". (Radio France) pic.twitter.com/FdMjSR4PaN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 6, 2024

梅斯市檢方巴多克（Yves Badorc）表示，2名分別生於1986年和1993的女子在犯案後被捕，她們在包括庫爾貝《世界的起源》在內的5幅作品上噴上「MeToo」字樣。據信，另一名在逃嫌犯偷了法國藝術家梅薩熱（Annette Messager）的作品《我思故我爛》（I Think Therefore I Suck）。

盧森堡表演藝術家羅伯提斯（Deborah de Robertis）表示，這次行動由她策劃，然後由另2人執行。她解釋說，她想將這幅名畫貼上「MeToo」的標籤，以此挑戰藝術史，「因為女性是世界的起源」。這不是羅伯提斯首次爭議性行為，她曾於2017年在法國羅浮宮《蒙娜麗莎》畫作前開腿露私處，並稱其為表演藝術。

法國文化部長達提（Rachida Dati）在社群平台X上嚴正指出，「致那些認為藝術本身不足以傳達訊息的『活動家』們......藝術品不是讓你拿來寫當天消息的海報。」