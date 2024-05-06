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習近平訪法！馬克宏籲「調整對中經濟關係」　施壓烏俄戰爭

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中,習近平,中法。（圖／路透社）

▲習近平5至7日遠赴法國進行國是訪問。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

中國國家主席習近平5至7日在法國進行國是訪問，不僅紀念中法建交60周年，也是他5年以來第一趟訪歐行程。在此之前，法國總統馬克宏受訪時呼籲，應該重新調整歐洲對中國的經濟關係。

馬克宏接受《星期日論壇報》採訪時說，歐洲希望與中國的經濟關係更加互利互惠，藉此確保經濟穩定與安全，他因此呼籲「更新」歐中經濟關係，「因為現在中國在許多領域產能過剩，把大量產品出口至歐洲」。

愛麗舍宮一名顧問向《路透社》透露，除此之外，馬克宏將向習近平施壓，要求改善貿易失衡，並且發揮對莫斯科的影響力，化解烏俄戰爭。另一名法國外交消息人士說，「如果中國尋求與歐洲夥伴深化關係，聽取我們的觀點並且認真看待，是非常重要的。」

《聯合早報》指出，馬克宏被認為在經濟議題上立場強硬，一方面捍衛歐洲，一方面也讓中國繼續參與國際事務，例如氣候與安全問題。舉例來說，儘管他5日呼籲調整與中國的經濟關係，但也向習施壓貿易問題，去年底更支持歐盟對中國電動車展開調查。

習近平抵達法國時透露，將與馬克宏討論「新局勢之下的中法與中歐關係發展」，並且針對目前國際與區域的重大議題深入交換看法。

根據行程安排，習近平6日在愛麗舍宮享受國宴款待後，7日將與馬克宏前往法國西南部的庇里牛斯山，也是馬克宏兒時經常走訪的地區，並與馬克宏及歐盟委員會主席馮德萊恩進行三邊會談，討論中歐貿易爭端。

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