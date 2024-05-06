巴黎郊區連2起槍擊！　不到48小時「3人死亡」多人受傷

▲ 塞夫朗5日的槍擊造成2死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎郊區5日深夜發生槍擊，造成2名男子身亡，而同個地區不到2天前才發生另一起販毒糾紛引發的槍擊，造成1人死亡及多人受傷。

Gabrielle Cluzel, sur la nouvelle fusillade à Sevran : «C’est la ville du feu d’artifice», dans #SoirInfoWE pic.twitter.com/Dlwhu5Vfck — CNEWS (@CNEWS) May 5, 2024

綜合《法新社》等外媒，巴黎所在的法蘭西島大區塞納-聖但尼省市鎮塞夫朗（Sevran）5日發生槍擊，造成一名35歲男性及一名33歲男性死亡。

此前，塞納-聖但尼省博多特市（Les Beaudottes）3日深夜才發生槍擊，一名28歲男子當場死亡，另有4人受傷，據稱當晚還有3人因槍傷送醫治療。

市長布蘭切特（Stéphane Blanchet）說明，這起事件顯然是與販毒糾紛引發的報復，強調必須重建秩序，根除毒品走私犯罪，並稱警方已著手調查一個組織，但截至4日尚無嫌犯落網。

這2起槍擊相隔不到48小時，不過當地警方目前未發現其中關聯，詳細案情仍在調查。