北韓「新聞自由指數」排行比去年進步　媒體人持續水深火熱

▲言論自由在北韓備受打壓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

無國界記者組織（RSF）於世界新聞自由日（3日）發布今年度的「世界新聞指數」排行，其中台灣從去年的第35名晉升至第27名，至於北韓（朝鮮）雖然從第180名躍升至第177名，但新聞自由受到打壓的程度卻更勝以往，整個國家只靠官媒作為唯一傳聲筒，缺乏憲法所保障的言論自由。

根據《自由亞洲電台》（RFA），無國界記者組織發布2024年度世界新聞自由度排行，其中北韓只得到20.66分（滿分100分），比起去年的21.72分還要減少1分，雖然在全球排行中從最後一名的第180名躍升至第177名，但是新聞自由受到打壓的程度卻更勝以往。

報導指出，北韓金氏王朝是全球最具權威主義的政權之一，國內針對資訊的流通實施嚴格的控管，基本上禁止單一且獨立的媒體活動，北韓國內唯一的媒體是「朝鮮中央通訊社」（朝中社，KCNA），該媒體既是北韓政府的官方傳聲筒、也是北韓國內唯一允許成立的媒體機構。

無國界記者組織在報告書中分析，「獨裁金正日的兒子、金日成的孫子金正恩是極權主義政權的最高領導人，極權主義本身以監控、施壓、宣傳等作為權力的基礎，也因此高度控管媒體，媒體只能傳達關於黨、軍隊，以及讚頌金正恩的內容。」

報告書中指出，「即便北韓憲法第67條保障言論自由，但北韓政權卻組織性地破壞原則。」

無國界記者組織亞太倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowsk）表示，「儘管北韓在全球排名比去年稍稍進步，但卻並非代表言論自由發展受到保障，反而是因為全球言論自由環境變得更糟所導致。」

白奧蘭解釋，「在北韓，政府控管所有資訊的流通，完全沒有獨立媒體存在的空間。媒體人只要報導違背黨意的內容，就會遭到逮捕、驅逐出境，甚至還會被送往勞動收容所關押殺害。在毫無言論自由的北韓，當新冠疫情惡化、嚴格封鎖邊境後，外國人、外交官、觀光客被禁止出入境，就連只要活動現場拍照的媒體也被禁止入境。」

白奧蘭認為，如今北韓仍受到極權主義政權的控制，因此若要改善言論自由，除非是脫胎換骨，否則改善媒體環境極為困難。