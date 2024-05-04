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伴腐屍3天「每天煮飯餵食」！她堅信女兒還活著　隔天詭異驟逝

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲ 女兒去世3天後母親仍不願相信。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西孟加拉邦發生一起詭異事件，一對母女家中傳出惡臭，鄰居前往查看竟發現女兒已經死亡，母親伴屍多天卻以為她還活著，還天天煮飯試圖餵食，警方獲報後介入處理，但這名母親隨後也驟逝。

NDTV報導，52歲女子黛比（Debi Bhowmik）自2006年和丈夫德巴希什（Debasis Bhowmik）分居後，便和女兒住在西孟加拉邦城鎮巴拉納加爾（Baranagar）的公寓。

黛比的父母是退休地方政府雇員，2021年雙雙過世後便剩她和女兒相依為命，鄰居也會向這對母女提供經濟援助，4月30日卻聞到兩人居住的公寓傳出難聞的氣味，因此上門關心。

鄰居描述，當時黛比打開門，帶他們到21歲女兒德波琳娜（Debolina）床前，但德波琳娜明顯已經死亡，且遺體已經腐爛。黛比還向鄰居抱怨女兒不理她，已經拒絕進食3天，儘管她每天努力煮飯且試圖餵食，女兒還是不願意吃。

鄰居不斷告訴她，德波琳娜已經死亡，黛比仍堅信女兒還活著。警方獲報趕抵後將遺體送往驗屍，初步研判她死亡至少3天，而黛比則在女兒遺體被送走短短幾小時後也驟逝，遺體於1日晚間被發現。

據稱黛比罹患思覺失調症（schizophrenia），當局未公布死因。黛比丈夫得知母女倆的死訊後則拒絕領回遺體。

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