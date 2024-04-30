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馬斯克推遲印度行程「突到訪中國」！印媒譴責：震驚

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克推遲印度行程，隨後到訪中國。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪馬斯克最近取消印度行程後，突然造訪中國，顯然是為了當地市場，這令印度感覺被冷落，印媒標題寫道：「這是道德低劣或純粹為了生意？」主播並稱每個人都感到震驚。

路透社等媒體報導，馬斯克（Elon Musk）原定4月21至22日訪印，預定會見印度總理莫迪（Narendra Modi），並宣布在當地投資多達30億美元，主要為了建造新車廠。

但馬斯克後來在社群媒體X上推遲訪印行程，聲稱是因為對特斯拉（Tesla）的「重責大任」。印度政府當時已為馬斯克預定出席的新創公司活動發出邀請。

就在4月28日，馬斯克在中國現身，會見國務院總理李強，使得特斯拉在全球最大汽車市場中國推出「全自動駕駛軟體」取得進展。

對此，經常對中國採取強硬立場的印度新聞頻道，痛批馬斯克的中國行。

印度新聞頻道Mirror Now黃金時段的畫面上寫著「（馬斯克）是道德低劣或純粹為了生意？」主播並稱「在印度，每個人都感到震驚」。

印度數位媒體News9昨晚新聞時段談論馬斯克，畫面顯示馬斯克的臉孔，寫著「你好中國，再見印度？」，之後畫面上寫道「特斯拉的重責大任？取消印度行一週後造訪中國」。

對此，特斯拉及莫迪辦公室皆不予置評。

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