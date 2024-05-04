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老夫妻遭割喉！印度媳婦買凶「殺害公婆」　親自通知老公：你爸媽死了

▲▼首爾大林洞發生一起街頭殺人案，兇嫌與死者皆為中國籍朝鮮族。（示意圖／CFP）

▲印度一對60多歲夫婦遭闖入家中的竊賊割喉身亡，但警方調查驚覺，媳婦才是幕後黑手。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）一名65歲退休警察與他的62歲妻子4月底遭闖入家中的強盜犯滅口，2名嫌犯將夫婦殘忍割喉並偷走價值數百萬的現鈔與金飾。然而，警方原先以為是隨機入室竊盜，豈料案情卻出現反轉，死者的兒媳婦坦承買凶殺人，2名嫌犯正是她雇傭而來的職業殺手。

根據印度媒體NDTV報導，被害人是來自希馬特納加爾（Himmatnagar）的65歲退休警察辛格（Vikram Singh）以及他的62歲妻子昆瓦芭（Manhar Kunwarba），夫妻二人平時與兒子、媳婦和孫子同住一屋。

不幸的是，4月30日中午當兒子外出工作時家中闖入2名男嫌，不僅從儲藏櫃裡偷走了350萬盧比（約新台幣135萬元）的現金和價值422.5萬盧比（約163萬元）的黃金首飾，還襲擊了這對年長的夫妻，將他們割喉殺害，甚至在最後一刻還拿走了昆瓦芭戴在身上的珠寶。

謀殺案發生後，死者的兒媳婦庫瑪莉（Mittal Kumari）通知丈夫范拉杰（Vanraj Singh）說，他的父母已經被殺死了，范拉杰隨後向警方報案。這起原先看似是隨機入室竊盜的案件，經過警方一系列調查與問話後出現逆轉，警方開始懷疑庫瑪莉參與犯案。

警方發現，庫瑪莉先前就曾因為婆婆針對她的一些行為感到相當不滿，在負面情緒下，她決定殺掉自己的公婆，於是她支付2名職業殺手帕特爾（Het Patel）和維普爾辛格（Vipul Singh）大約100萬盧比（約新台幣38.7萬元），唆使他們下手謀殺和搶劫。

當地警方3日已宣布破案，並且順利追回了被盜的現金和首飾，至於庫瑪莉則被列為被告之一，將接受法律審判。

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