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哈瑪斯證實「派代表團赴開羅」　預期將回應停火協議

▲▼以色列朝加薩走廊發動空襲。（圖／路透）

▲以色列對加薩走廊發動攻擊以來，已造成3萬4000名巴勒斯坦人喪生。（圖／路透）

文／中央社開羅3日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員指出，哈瑪斯代表團4日將前往埃及首都開羅（Cairo），外界預期他們將對以色列就加薩（Gaza）停火和釋放人質的建議遞交書面回應。

路透社報導，在1名埃及安全消息來源和3名機場人士指出，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）抵達開羅，就加薩衝突開會研議後，1名要求匿名的哈瑪斯官員做了上述表示。

埃及對以色列計劃對加薩南部拉法（Rafah）的哈瑪斯發動地面攻擊感到驚慌，上個月底再次推促恢復協商。拉法位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）邊界附近，有逾百萬人在此躲避戰火。

也在加薩參與對抗以色列的巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）3日重申，巴勒斯坦各派系的要求包括永久停火、以色列軍隊從加薩撤軍，以及讓所有流離失所的人返回家園。

巴勒斯坦人民解放陣線在聲明中還表示，「所有派系間有完整持續的協調，並就對抗（以色列）的要求具有一致共識。」

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）也引述高階消息來源報導，開羅當局4日將接待哈瑪斯代表團，以討論加薩停火談判的進展。

調解者稱，他們正在等待哈瑪斯對最新版停火和釋放人質的提議做出回應。

根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子去年10月7日對以色列南部發動前所未見的攻擊，造成約1200人死亡，自以哈戰爭爆發迄今以軍死亡人數超過600人。

加薩衛生部則表示，以色列報復攻擊至今已導致至少3萬4000名巴勒斯坦人喪生，以及逾7萬7000人受傷。

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