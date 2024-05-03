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伊拉克民兵朝以色列「發射巡弋飛彈」　首次襲擊特拉維夫

▲▼以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」8日攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

▲以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」攔截飛彈；圖為鐵穹攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊拉克消息人士透露，由伊朗支持的武裝組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）使用巡弋飛彈朝以色列首都特拉維夫發動多次攻擊。

根據《路透社》報導，消息人士透露，伊拉克伊斯蘭反抗運動利用阿庫布型巡弋飛彈（Arqub-type cruise missile），首次針對特拉維夫發動攻擊。另有消息指出，以色列南部大城貝爾謝巴（Beersheba）同樣受到攻擊。

伊拉克伊斯蘭反抗運動聲稱，自以哈衝突爆發的6個多月以來，已經對駐伊拉克與敘利亞的美軍和以色列目標，發動數十次火箭彈和無人機襲擊。

目前以色列尚未出面回應。

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