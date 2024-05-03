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挺巴勒斯坦學生潮持續擴大！墨西哥、澳洲大學跟進

▲▼巴勒斯坦激進組織哈瑪斯拒絕以色列關於釋放人質的提議。（圖／路透）

▲許多國外學生挺巴勒斯坦，如今墨西哥、澳洲都有大學生響應。（圖／路透）

文／中央社

橫掃美國大學的學運風潮在墨西哥上演，數十位挺巴勒斯坦學生昨天在墨西哥規模最大學府紮營。數百反戰人士今天則集會要求澳洲最高學府從與以色列有關的公司撤資。

法新社報導，抗議學生到墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）位在首都墨西哥市的校總區前架設帳篷，他們豎立旗幟並且高呼「自由巴勒斯坦萬歲」口號，同時向政府喊話，要求與以色列斷交和切斷商業關係。

19歲的哲學系學生皮諾（Valentino Pino）說：「我們到這裡聲援巴勒斯坦和在美國紮營的學生。」

21歲的羅沙斯（Jimena Rosas）表示，希望這場抗爭可以引發骨牌效應，蔓延到全國各地大學。她說：「一旦民眾看到墨西哥國立自治大學開始動員，其他大學應該也會開始。」

挺巴學運已在美國數十間大學延燒數週，和警方及反示威人士引爆衝突。

路透社報導，挺巴活動人士上週在澳洲最高學府之一的雪梨大學（University of Sydney）砂岩建材主樓外設置營地。類似的營地也已在墨爾本、坎培拉及澳洲其他城巿的大學如雨後春筍般地出現。

2歲兒子坐在39歲的麥特（Matt）肩膀上，父子倆和超過300人一起高呼口號。麥特表示，到場聲援是為了凸顯反以色列對加薩開戰的不是只有學生。

拒絕透漏姓氏的他向路透社表示：「只要了解到正在發生的事情，你就有責任試圖參與、提高公眾意識並且團結一致。」

與此同時，在保全列隊隔開下，距離雪梨大學這場抗爭數百公尺外，則有數百人聚集澳洲和以色列國旗下方，聆聽挺巴抗爭如何令校園內猶太裔學生和教職人員不安。

教師賽拉（Sarah）說：「沒有其他人容身之處，校園到處都在高呼『起義』，真的很嚇人。」她害怕遭到報復而不願提供名字。

雪梨大學副校長史考特（Mark Scott）昨天向當地媒體表示，挺巴勒斯坦營地沒有出現像美國那樣的暴力問題，因此可以留在校園中。雖然校門口停放數輛警車，但是抗議現場兩邊都沒有部署警力。

澳洲一名人道工作者上個月命喪以色列攻擊，作為以色列長期堅定盟友的澳洲對以色列在加薩的行徑日益不滿。挺巴抗議人士高呼反總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及其政府的口號，對政府未盡力推動和平表達不滿。

 
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