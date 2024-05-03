美大學「反戰示威」蔓延多國　澳洲昆士蘭大學2派營地對峙

▲美國哥倫比亞大學示威者占領校內大樓。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國大學校園「反戰示威」尚未止歇，卻已經蔓延到其他國家，英國、法國與澳洲都出現抗議營地。其中，澳洲昆士蘭大學的知名景點大法院（Great Court）草坪也成為示威地點，支持巴勒斯坦與以色列的陣營分別在此紮營，儘管目前只是平靜對峙，但也有不少人擔心場面變得暴力。

CNN報導，過去10天，澳洲7間大學出現支持巴勒斯坦的示威營地，從墨爾本、雪梨、阿德萊德（Adelaide）到珀斯都有響應浪潮。在昆士蘭大學大法院草坪上，雙方營地僅相距約100公尺，現場氣氛劍拔弩張。儘管全美大學的暴力場面尚未在澳洲上演，但一些學生擔心，事態終究會往那個方向發展。

挺巴陣營是為了聲援在加薩遭受以色列圍困的巴勒斯坦人，以及美國大學生的反戰示威。有些人喊出「起義」（intifada）或「從河流到海洋」的口號，後者經常伴隨的第二句是「巴勒斯坦將獲得自由」，要求讓巴勒斯坦人獲得平等權利與獨立，但在某些情況下，也呼籲廢除以色列國。

除此之外，昆士蘭大學生也希望校方揭露與以色列公司及以色列大學的所有聯繫，同時切斷與武器公司的關係。

▲加州大學洛杉磯分校（UCLA）反戰示威引發暴力衝突，警方到場維持秩序。（圖／路透）



▲德州大學示威多人被捕。（圖／路透）

對此，澳洲猶太團體表示，示威在校園裡造成不必要的緊張，只要被允許繼續舉行，大學就不是一個安全的地方。他們3日呼籲挺猶人士發起遊行，反對他們所謂「反猶太與反以色列活動令人不安的趨勢」。

學生查南（Danny Channan）透露，目前雙方還沒有舉行過任何會議，他希望這一點能夠改變，「我希望……不是『我支持以色列』或『我支持巴勒斯坦』，而是揮舞2面旗子並說『我支持解決問題。』」

目前為止，澳洲各大學尚未發布移除營地的警告。雪梨大學副校長史考特（Mark Scott）直言，美式警察反應不太可能發生在校園裡。昆士蘭大學也在聲明中強調，該校對於言論自由的承諾，重申希望大家在表達觀點時，以尊嚴與尊重對待彼此，確保社區能夠繼續唸書、研究、工作或從事其他活動。