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哈瑪斯將派代表團前往埃及　官員認「戰爭結束」是談判關鍵

▲▼哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。（圖／路透）

▲哈尼雅（Ismail Haniyeh）表示哈瑪斯會盡快派出代表團到埃及。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）發表聲明指出，哈瑪斯會盡快派出代表團到埃及，完成埃及提出的停火協議談判。不過，哈瑪斯政治高官也表示，以色列未在協議中明確提到「戰爭結束」的字眼，這是無法接受的。

根據《華盛頓郵報》報導，哈尼雅2日在聲明中指出，有關停火的討論正在積極進行中，哈瑪斯會盡快派出代表團到埃及，完成埃及提出的停火協議談判。匿名埃及前官員透露，若哈瑪斯願意接受埃及所提出的停火協議，那麼代表團最快可於3日抵達埃及。

哈尼雅和卡達總理進行會談後，在聲明中指出，同意在卡達和埃及的斡旋下，努力達成一個「成熟的」協議。匿名人士提到，哈瑪斯正在要求埃及和美國保證，以色列會永久停火。

哈瑪斯政治局高層官員巴德蘭（Husam Badran）接受《共同社》訪問時指出，以色列方面沒有在協議中明確記載「戰爭結束」的字眼，這是哈瑪斯無法接受的。巴德蘭說，以色列將結束戰爭描述為「可能持續的平靜」，這不能保證結束戰爭，「我們所要求的是不受任何解釋影響的正確表達方式。」

目前停火協議的第一階段是哈瑪斯在40多天的休戰期中，釋放33位平民和女性人質，而第二階段釋放男性士兵是最重要的，「如果在釋放完所有人質之前不宣布戰爭結束，那就等同於默認會重新開戰。」

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