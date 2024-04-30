東京「豪華拉麵」1碗要價3500日圓！　店家嘆：幾乎沒賺

▲豪華拉麵的湯底使用多種高級食材熬煮而成。（圖／麵屋紀茂登，下同）



記者王佩翊／編譯

馳名日本國內外的知名拉麵店「麵屋紀茂登」（麺や 紀茂登）一碗拉麵要價3500日圓（約新台幣730元），而高昂的價格也引發網友討論「究竟值不值得？」對此，店家卻聲明，雖然訂價高昂，但其實「幾乎沒賺錢」，因為堅持使用高級食材，因此成本也十分驚人。

根據《日刊SPA！》報導，麵屋紀茂登位於東京茅場町，該店45歲員工石原昌欣表示，他們的高價位拉麵湯頭，特別選用了鮑魚和白甘鯛等高級食材熬煮而成。因為選用的食材高檔，所雖然定價高達3500日圓，但實際上店家的毛利仍然有限。

作為日本的平民美食，拉麵店多採取薄利多銷的策略，導致店員工作繁重，薪水卻並不高，使得人力短缺的問題越來越嚴重。為了吸引一流的人才，麵屋紀茂登特地開出驚人的薪資，即便是試用期的員工，月薪也能領到40萬日圓（約新台幣8萬3344元），而一旦經過正式錄用，甚至可以調漲至60萬日圓（約新台幣12萬4440元），漲幅高達50%。

石原認為，就算價格高昂，只要拉麵夠好吃，高消費客群還是會願意為美食買單。他表示，麵屋紀茂登從一開始的目標客群就是富裕階層，因此在價格上的門檻較高，未來也打算繼續維持目前的高檔路線。