南韓朝野坐下來談！李在明「唸稿15分鐘」針砭時政　尹錫悅安靜傾聽

▲南韓總統尹錫悅、共同民主黨黨魁李在明29日下午在總統辦公室進行會談。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

自從本月10日執政黨國民力量在總選（國會議員改選）慘敗後，南韓總統尹錫悅便同意最大在野黨共同民主黨代表李在明的請求，決定進行朝野會談，經過多次討論後，最終敲定今（29）日下午舉行。李在明要求，執政黨應通過梨泰院慘案特別法和海軍陸戰隊蔡姓上兵死亡事件調查施壓疑雲特檢法。

根據《韓聯社》，經過多次爭論，尹錫悅和李在明敲定29日下午進行總統和第一大在野黨黨魁之間的一對一會談，為繼2018年4月時任總統文在寅和自由韓國黨（國民力量前身）黨代表洪準杓會談後，時隔6年的一場總統與在野領袖會談，也是尹錫悅就任總統720天以後的首次會談。

李在明身穿黑色西裝、別上深藍色領帶和太極旗（南韓國旗）胸章，29日下午抵達位於首爾特別市龍山區的總統辦公室；尹錫悅則是身穿深藍色西裝、別上紅色系領帶，在會談場入口處迎接李在明的到訪。

兩人帶著輕鬆愉快的表情問候對方、期間還不斷握手，而尹錫悅則是輕敲李在明的肩膀。尹錫悅表示，「一切都好嗎？選舉運動期間非常辛苦，您現在恢復健康了嗎」；李在明則表示，「還是感覺相當疲倦，非常感謝」。

在媒體退場後，李在明從西裝口袋拿出一份10張A4稿紙，內容寫滿了對尹錫悅政府的批評和要求，他花了15分鐘從頭念到尾，尹錫悅則是默默傾聽。李在明批評，研究成果顯示，自從尹錫悅政府上台後，國家便開始「獨裁化」，甚至有外界認為政府有意摧毀人事聽證會制度。

去年7月南韓遭逢夏季梅雨連續數日「極限豪雨」襲擊，龐大雨量導致慶尚北道醴泉郡淪為土石流重災區，然而海軍陸戰隊搜救過程中，沒有穿救生衣的蔡姓上兵慘遭急流沖走，最後不幸殉職，在相關事件調查中，時任國防部長李鐘燮疑似從暗中施壓、阻止調查。為此，李在明要求尹錫悅，務必針對該案通過特檢法。

同時，李在明也針對尹錫悅在梨泰院慘案特別法與蔡姓上兵施壓疑雲特檢法的通過行使否決權一事表達遺憾，「梨泰院慘案釀成159人冤死、蔡姓上兵殉職真相的調查，我認為國家最大的責任在於究責、並制定對策防止悲劇再度發生。」

另外，在南韓政府推動醫療改革與全國住院醫師集體罷工一事，李在明則表示，「醫科生擴招等醫療改革是必須推動的主要課題，也因此我們民主黨將積極協助。在民主黨所提案的國會公論化特委上，若朝野與醫界共同討論，應該能夠有好的解方。」