金正恩無視禁令暗助普丁？　聯合國：烏克蘭出現北韓飛彈碎片

▲北韓領導人金正恩似乎暗中向俄羅斯提供軍武。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，聯合國制裁觀察員向安理會（Security Council）提交的報告顯示，今年1月2日落在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的導彈碎片是來自北韓的火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈。

根據《路透社》報導，這份長達32頁的報告中指出，聯合國制裁觀察員確認，今年1月2日落在烏克蘭哈爾科夫的一枚導彈上所發現的碎片，是來自北韓的火星-11型系列彈道飛彈，違反了對北韓的武器禁令。

▲報告顯示今年1月2日落在烏克蘭哈爾科夫的導彈碎片，是來自北韓的火星-11型彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



聯合國3名制裁觀察員在本月初前往烏克蘭檢查碎片，並在25日提交給安理事會北韓制裁委員會的報告中提到，沒有發現證據表明該枚導彈是俄羅斯製造的，「烏克蘭當局提供的彈道資訊表明，它是在俄羅斯聯邦境內發射的。」

報告指出，「如果導彈是在俄羅斯軍隊的控制之下，那麼從發射地點表明，是俄羅斯採購了這枚導彈，違反了2006年對北韓實施的武器禁運令。」

聯合國觀察員表示，北韓火星-11系列彈道飛彈是平壤在2019年首次公開測試的。今年2月的聯合國安理會會議上，美國指責俄羅斯至少9次向烏克蘭發射北韓提供的彈道飛彈。

俄羅斯3月在聯合國安全理事會動用否決權，終結監督國際對北韓制裁的專家小組續任；此舉雖未移除對北韓實施的制裁，但這意味監督執行情況和無數涉嫌違規行為的專家小組工作結束。