　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

▲▼東京台灣祭。（圖／翻攝自X）

▲東京知名景點東京晴空塔，塔下正舉行「台灣祭」美食活動。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者楊明珠東京29日專電

東京知名景點東京晴空塔，塔下正舉行「台灣祭」美食活動。正值日本民眾放「黃金週」長假，會場湧入許多遊客，主辦單位設置為花蓮震災募款的箱子，許多日本民眾認為可以用吃台灣美食及捐善款方式挺台灣。

標榜在日本也能享受得到台灣夜市氣氛的「台灣祭in東京晴空塔城」活動，繼去年首度舉辦，今年從4月13日起舉辦至5月26日。今年較特別的是首度與台北三大夜市之一寧夏夜市合作，在日本推出美食。會場也設有販售台灣商品的超市，並設有為4月3日發生強震的花蓮募款箱子。

主辦單位「台灣祭執行委員會」主管毛利對中央社表示，很多日本人希望台灣祭執行委員會能發起募款活動，要執行委員會找地點讓民眾可以捐款，於是就在「台灣祭in東京晴空塔城」活動設募款箱，從4月13日開始，捐款情形踴躍，執行單位人員也覺得很驚訝。

毛利說，所募得善款將透過駐日代表處捐出，「黃金週」長假期間人潮多，可望募得更多善款。

未曾去過台灣的山內由輝子與母親、姐姐到東京晴空塔城享受台灣美食，點了台灣啤酒、牛肉麵、炸魷魚等餐飲，吃得很愉快。

山內接受中央社採訪時說，台灣料理真的很好吃，這是她第一次吃牛肉麵，台灣祭舉辦期間，還想再來一次。

她表示，據說台灣地震災情嚴重，如果從日本可以支援的話，很想盡一份心力。前幾天，她在超市看到賣台灣鳳梨的攤位廣告寫著「吃鳳梨可幫助台灣」，於是買了一個鳳梨應援。她說：「有一天我會去台灣玩，大家加油！」

台灣祭推出的幾項經典台灣美食包括小籠包、魯肉飯、珍珠奶茶、芒果冰等。去年台灣祭舉辦期間，大雞排一天販售逾2000片，今年在會場也可看到很多人一手拿著大雞排，一手拿玻璃裝的台灣啤酒，有的人坐餐飲區吃，有的人邊走邊吃，還有排隊等著購買其他美食。

今年美食有寧夏夜市監修（指導）的合作商品爆漿脆皮魷魚，富彈力的魷魚配上脆脆可口小黃瓜，加上炸得酥脆的裹麵粉皮及調味料，就連日本的電視台記者前來報導品嚐時都大讚好吃。

台灣甜點售況也相當好，珍珠奶茶、地瓜球、豆花等，都是日本女性很喜愛的甜點。

台灣祭會場還有算命攤、腳底按摩攤、體驗彩繪燈籠的攤位。有日本民眾認為，因為日圓大幅貶值，黃金週沒計畫出國旅遊，到東京晴空塔城可以享受「偽出國遊台灣」的樂趣。

ET快訊
老公把弟弟罵爆「要趕出家門」　人妻一進房間震撼：是人住的嗎？
快訊／上班注意！　國1「5車追撞」
李多慧「200cm正牌男友」曝光！　大街口水交流直擊
胡瓜爆4千萬向丁柔安提離婚　熊霓《綜藝大集合》被消失
鴻海爆內鬥！　「輪值CEO」內幕曝
胡瓜傳「照顧名單」多了她！　故事如熊霓翻版
殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

席次未過半！　索羅門群島親中總理「不尋求連任」

邊界移民危機　美墨兩國總統下令採具體措施遏止

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

布林肯稱加薩人道處境好轉　促哈瑪斯接受休戰協議

秘魯巴士墜200公尺深谷！　至少23死畫面曝光

麥當勞薯條竟是葷又是素！　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

美股收高146點！特斯拉飆紅逾15%　台積電ADR漲0.14%

英國緊縮移民政策　智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

寶寶被媽咪用鼻子輕磨臉蛋　開啟「暈暈開關」露銷魂爽臉

大谷翔平揮出暴力一擊　192公里安打破個人紀錄

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

席次未過半！　索羅門群島親中總理「不尋求連任」

邊界移民危機　美墨兩國總統下令採具體措施遏止

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

布林肯稱加薩人道處境好轉　促哈瑪斯接受休戰協議

秘魯巴士墜200公尺深谷！　至少23死畫面曝光

麥當勞薯條竟是葷又是素！　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

美股收高146點！特斯拉飆紅逾15%　台積電ADR漲0.14%

英國緊縮移民政策　智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

改款「新HONDA HR-V」運動款登場！外觀有感升級更帥、更殺

醫親測「長輩最愛清淡早餐」　驚喊：血糖漲翻天！

勞動節快樂嗎？　7成勞工隨時待命、82％勞工曾「無酬加班」

小孟老師／4月30日星座運勢　天蠍母羊財運好「股市獲利」

快訊／上班注意！　國1「5車追撞」

今晚全台變天！　明狂掉10℃

「輪值CEO」爆內鬥　鴻海3聲明曝目的

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

胡瓜驚爆撂話4千萬向丁柔安提離婚　熊霓《綜藝大集合》被消失

搭電梯「門未開」以為被困　下秒路人進來男回頭嚇傻

國際熱門新聞

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

英國王室首例！　愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

英國緊縮移民政策　智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

人間蒸發10天！同事上山尋人剩「滿地肉塊」

恐怖植牙！牙醫用力過猛「螺絲釘捅穿頭骨」

更多熱門

相關新聞

南韓朝野坐下來談　尹錫悅接見李在明

南韓朝野坐下來談　尹錫悅接見李在明

自從本月10日執政黨國民力量在總選（國會議員改選）慘敗後，南韓總統尹錫悅便同意最大在野黨共同民主黨代表李在明的請求，決定進行朝野會談，經過多次討論後，最終敲定今（29）日下午舉行。李在明要求，執政黨應通過梨泰院慘案特別法和海軍陸戰隊蔡姓上兵死亡事件調查施壓疑雲特檢法。

北韓生人煉獄！脫北者拍下「餓死路邊」慘況

北韓生人煉獄！脫北者拍下「餓死路邊」慘況

日本十字焦屍案　警方沖繩緊急逮捕「主嫌」

日本十字焦屍案　警方沖繩緊急逮捕「主嫌」

日本山形縣野火　陸自出動直升機救災

日本山形縣野火　陸自出動直升機救災

首爾豪華公寓　使用2500片「中國製」玻璃

首爾豪華公寓　使用2500片「中國製」玻璃

關鍵字：

東京晴空塔台灣祭台灣美食寧夏夜市募款日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

即／凌晨魔咒！花蓮近海發生規模4.7地震：有地鳴

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

女大生私密處開刀！5實習男醫突闖進觀摩

TWICE志效新預告神似「子瑜道歉片」　粉絲罵爆公司

即／00:21花蓮近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

午後全台變天　明後「下最大」地區曝

營業16年！「台中頂級燒肉店」宣布熄燈

台中規模3.8地震　在地人：突然下沉

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

紅茶搭配「1食物」恐致癌！醫曝原因警告：嚴重會奪命

愛上180帥哥！肉食女脫衣勾頸　撲床喊：跟我做一次

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面