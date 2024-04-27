柬3歲男童到爸媽工地玩！好奇硬扯「外露電線」　觸電慘死

▲男童父母蹲在一旁痛哭。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國中部北欖府一處建築工地發生死亡意外，一對柬埔寨籍的夫妻為該工地的建築工人，事發當天因為無人看顧小孩，就將3歲兒子帶到工地現場。然而男童獨自一人閒晃時，卻看到一條外露電線，因此好奇伸手拉扯，並撕下絕緣膠帶，沒想到當場觸電，被發現時已經失去意識昏迷，送醫搶救仍不治身亡。

根據khaosod報導，事發地點為一處新建購物中心的建築工地，而男童的父母都是遠從柬埔寨而來的建築工人。警消26日下午2時30分接獲通報稱，在該工地有一名男童仰躺在地，不省人事。待救護人員趕往現場時，男童仍然沒有恢復意識，而他的父母則是蹲在一旁哭泣。

救護人員隨即替男童實施心肺復甦術，但是患者仍無反應，因此立刻將他送往附近醫院搶救，但是男童最終仍不治身亡。

警方調查工地現場後，發現一條外露的電線，疑似就是電死男童的罪魁禍首。發現男童昏迷的36歲目擊男子表示，男童是柬埔寨建築工人夫婦的孩子，當時他的父母正在上班，因此讓孩子獨自在工地內閒晃。

但孩子疑似調皮，看見外露的電線，隨即跳起來伸手抓住懸掛在半空中的電線，拉下來後還將上面的電器絕緣膠帶撕掉，隨後便遭電擊昏倒。