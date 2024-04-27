大馬情侶吵架當街「棄車走人」！騎士閃避不及　當場拋飛慘死

▲女駕駛因與男友吵架棄車走人並穿越車道，導致機車騎士慘死。（圖／取自中國報，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一對情侶在大馬路上吵架後，隨即在路肩停車，而女方竟罔顧交通安全，直接下車並穿越馬路。後方一輛貨車見狀嚇得緊急煞車，以免撞上女子，然而此時貨車後面的另一輛摩托車卻因為煞車不及，車體直接撞上貨車，騎士更是當場噴飛車外，無辜慘死。

根據《中國報》報導，駕駛著休旅車的35歲馬來西亞籍女司機26日下午4時左右開車行經東海岸大道時，與車上的37歲中國籍男友發生口角，兩人一言不合，直接將車子停在路肩。

女駕駛更是當場「棄車走人」，而她在路肩下車後，直接穿越馬路走到分隔島，絲毫不在意其他車輛。44歲的貨車男駕駛看到路上突然闖入一個女性路人，嚇得連忙踩下煞車。

雖然貨車沒有撞上闖入車道的女駕駛，但是因為突然煞車，導致一輛原本在後方的摩托車煞車不及，直接撞上貨車。

摩托車車體卡在貨車上，騎士則是當場噴飛車外，並重摔在快車道上，胸口重創，當場死亡。死者為34歲男子，生前是一名樂手。

導致死亡車禍的情侶檔毫髮無傷，而緊急煞車的貨車司機也沒有受傷。警方隨後已將女司機與男乘客逮捕，並將持續深入調查。