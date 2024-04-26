越南再揪「張美蘭第二」富商貪腐！　飲料大亨詐欺1兆遭判關8年

▲越南飲料大亨陳貴清（Tran Qui Thanh）因詐欺罪被法院判刑8年。（圖／翻攝自新協發集團官網thp.com.vn）

記者張寧倢／綜合外電報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融詐欺案遭判死刑，政府順勢展開大規模的打擊貪腐行動，已逾4400人受刑事指控，其中最受矚目人士之一的越南飲料大亨、新協發集團（THP Group）董事長陳貴清（Tran Qui Thanh）因涉及1兆480億越南盾（約新台幣13.6億元）詐欺案，於25日被判刑8年。

▲71歲新協發集團董事長陳貴清4月25日被法院判刑8年。（圖／翻攝自LinkedIn／@thp-group）

根據越南快報、法新社報導，越南國內最大飲料製造商之一的新協發集團，以瓶裝茶和能量飲料聞名市場。然而，71歲的董事長陳貴清涉嫌「濫用信託以挪用資產」的詐欺罪，在2019年1月至2020年11月間以3%月利率向許多受害人提供抵押貸款，但沒有簽訂貸款合約，而是強迫銀行以遠低於抵押品價值的價格簽訂資產銷售合約，並挪用作為抵押品的資產。

即使貸款人連本帶利還了錢，陳貴清也會以各種藉口拒絕返還資產，例如宣稱受害人違約而喪失回購權等。法庭認定陳貴清為詐欺主謀，他的2名女兒，43歲的集團副執行長陳鴛芳（Tran Uyen Phuong），40歲的陳玉碧（Tran Ngoc Bich）則在父親的指示下行事，父女利用不法手段從4名受害人騙取了2件房地產與35件土地，總價1兆480億越南盾。

▲陳貴清詐騙金額高達新台幣13.6億元。（圖／翻攝自LinkedIn／@drthanh、@thp-group）

胡志明市人民法院25日宣判，陳貴清被處以8年有期徒刑，陳鴛芳處以4年有期徒刑，陳玉碧則判3年緩刑，並且命令被告強迫借款人簽署的銷售合約無效，另須支付1億越南盾（約新台幣12.8萬元）罰款。報導稱，法官量刑時考量了被告過往對經濟及社會的貢獻，三人皆為初犯，陳貴清已屆高齡等減刑因素。

▲陳貴清被視為主謀，已當庭認罪並表示後悔。（圖／翻攝自LinkedIn／@drthanh）

越南全國正掀起反貪風暴，目前已有超過4400人受到刑事起訴，其中不乏政府官員和高級商界人士。在法庭上，陳貴清表示他對發生過的事情感到後悔，並準備好承擔責任，「我希望能得到寬容處置，讓我有機會早日回歸社會，繼續我的工作和奉獻。」

越南幾名最為成功的商界領袖已捲入貪腐醜聞之中，除了被判死刑的女首富張美蘭之外，豪宅房產大亨都英東（Do Anh Dung）犯下3.55億美元的債券騙局後，也在3月被判處8年有期徒刑。