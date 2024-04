吃完淡奶全家腹瀉1月！她打開驚見罐底「藏動物腐屍」　背後真相曝

▲馬來西亞一名網友吃了淡奶罐頭後,全家腹瀉一個月,最後卻發現罐頭底部竟藏有粉灰色異物。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

馬來西亞一位名叫@stvtik的網友最近在X發文,聲稱她們一家在食用了淡奶罐頭後,連續腹瀉了一個月,最後才發現原來淡奶罐頭的底部竟藏有粉灰色異物,讓她噁心不已。不過,她與淡奶製造商F&N聯絡後,才發現原來是存放方式不正確,導致黴菌滋生,才讓這場烏龍事件和平落幕。

當地媒體《人民郵報》報導,這名網友指出,她的姊姊上月開了一罐新的淡奶罐頭來炒蛋,但由於淡奶一次用不完,於是姊姊並沒有將蓋子完全打開,而是在頂部戳2個洞,倒出所需份量後,就將罐頭放入冰箱保存,以便下次使用。

女子表示,她們一家在齋戒月期間,陸續食用了這罐淡奶一個月,結果家人卻持續嚴重腹瀉,讓她們百思不得其解。起初,她們一家還以為是雞蛋不新鮮,導致大家食物中毒,不料姊姊在4月5日準備回收用畢的罐頭時,才終於解開謎團。

Sister was cleaning the can to recycle… maksudnya bukan bukak fresh can ada benda tu but sebelum ni bukak elok je dah selamat cekik pun susunya pastu tak cuci dah nak recycle baru nak cuci memang laaa sempat kulat ulat cacing membiak dalam tuuu pic.twitter.com/mHivmMEpR7