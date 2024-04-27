吃完淡奶全家腹瀉1月！她打開驚見罐底「藏動物腐屍」　背後真相曝

▲馬來西亞一名網友吃了淡奶罐頭後，全家腹瀉一個月，最後卻發現罐頭底部竟藏有粉灰色異物。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一位名叫@stvtik的網友最近在X發文，聲稱她們一家在食用了淡奶罐頭後，連續腹瀉了一個月，最後才發現原來淡奶罐頭的底部竟藏有粉灰色異物，讓她噁心不已。不過，她與淡奶製造商F&N聯絡後，才發現原來是存放方式不正確，導致黴菌滋生，才讓這場烏龍事件和平落幕。

當地媒體《人民郵報》報導，這名網友指出，她的姊姊上月開了一罐新的淡奶罐頭來炒蛋，但由於淡奶一次用不完，於是姊姊並沒有將蓋子完全打開，而是在頂部戳2個洞，倒出所需份量後，就將罐頭放入冰箱保存，以便下次使用。

女子表示，她們一家在齋戒月期間，陸續食用了這罐淡奶一個月，結果家人卻持續嚴重腹瀉，讓她們百思不得其解。起初，她們一家還以為是雞蛋不新鮮，導致大家食物中毒，不料姊姊在4月5日準備回收用畢的罐頭時，才終於解開謎團。

Sister was cleaning the can to recycle… maksudnya bukan bukak fresh can ada benda tu but sebelum ni bukak elok je dah selamat cekik pun susunya pastu tak cuci dah nak recycle baru nak cuci memang laaa sempat kulat ulat cacing membiak dalam tuuu pic.twitter.com/mHivmMEpR7 — Juju (@arxxxxmand) April 7, 2024

當時，姊姊發現淡奶用完後，罐頭還有重量，而且罐底也好像有個硬塊，不過姊姊以為這只是淡奶在罐底結塊所致，因此並沒有在意，只是將水注入罐頭後，放在水槽等待清洗回收。2日後，姊姊倒出罐中液體，卻驚訝發現液體十分混濁，於是她打開罐頭一探究竟，不料卻驚訝發現，罐頭內竟有一大團粉灰色異物。

據@stvtik形容，這團異物看起來像是動物內臟，又像是動物腐屍，「它看起來很噁心，我真的不知道我們這段時間吃的到底是什麼，而且我們現在才知道，原來害我們腹瀉的不是雞蛋，而是淡奶。這個罐頭上寫著4月14日才過期，我們一家吃的時候根本沒過期，我希望淡奶製造商F&N給予我們一個解釋。」

KKM memandang serius berhubung isu ini dan akan menjalankan siasatan lanjut. https://t.co/GwwozTHvhh — KKMalaysia (@KKMPutrajaya) April 7, 2024

貼文曝光後，瞬間在網上引發廣泛討論，有網友認為，淡奶製造商有必要對此負責，但也有人表示，@stvtik將淡奶打開了一個月才用完，因此這可能是存放方式不妥所導致的黴菌，「你們甚至還將罐頭放在水槽泡了2天水」，就連馬來西亞衛生部也在官方帳號表示，他們正「高度關注此案」，並將對此展開調查。

4月9日，淡奶製造商F&N發布公開聲明，稱其品質監控團隊已檢驗保留樣本，結果顯示罐頭的相關批次未有異常，而公司也與@stvtik取得聯繫，以了解詳情。事後，@stvtik刪除了原本的貼文，還向F&N公開道歉，聲稱自己此前的發言不夠謹慎，「網友的留言提醒了我罐中異物確實有可能是黴菌，我為我在指責製造商前未進行查核一事感到愧疚。我已經和F&N團隊解決了這個問題。」