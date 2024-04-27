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不給錢就逼拍不雅片！22歲女赴澳念書失聯　詐騙集團勒索3600萬

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod English）

▲中國大陸22歲女留學生遭詐騙集團誘騙至泰國。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸一名22歲女學生前往澳洲念書，沒想到被詐騙集團誘騙至泰國，一度失聯，對方向她的父母勒索800萬人民幣（約新台幣3600萬元），若不給錢就會拍攝女子不雅影片、送去柬埔寨賣器官。所幸女子如今已經平安返回中國。

Khaosod English報導，女學生是在今年2月遇上詐騙集團，當時的她才到澳洲國立大學就讀，3名騙子分別冒充電信商、政府官員與警察，宣稱她發送違法訊息致他人輕生過世，並放話警告若不給錢，她將會面臨可怕後果。

女學生還被警告不得把這件事情告訴他人，就連家人也不能說，否則將面臨法律訴訟，並要她簽下800萬人民幣債務確認書，一天要聯繫對方5次。在對方的要求下，她多次向指定帳戶匯款，第一筆轉帳金額為4萬人民幣，另一筆50萬人民幣的款項則因金額過高未獲銀行許可。後來，詐騙集團把女學生誘騙至泰國，宣稱當地人脈能夠幫助她不留案底。

女學生父母當時發現，留給她念書使用的150萬人民幣（約新台幣675萬元）已經分成多個小筆款項轉到其他戶頭，趕緊聯繫相關單位。警方得知後隨即展開追查，發現女學生13日抵達泰國，隔日搭乘計程車前往機場附近旅館住了一晚，隨後失去消息。

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod English）

▲女學生被迫簽下800萬人民幣債務確認書，一天要聯繫對方5次，證明不會逃跑。（圖／翻攝自Khaosod English）

到了4月17日，女學生打電話給父母要錢，在講電話期間，突然有男子聲音出現，對方開口向她父母勒索800萬人民幣，還放話若不給錢就會強行拍攝女子不雅影片、送去柬埔寨賣器官。所幸在警方介入後成功找到這名女學生，她也在20日晚間來到警局。

泰國警方表示，類似事件大多發生在海外，受害者大多來自富裕家庭，犯案手法也都類似，但由於嫌犯往往會威脅恐嚇受害者刪除訊息，當局難以收集證據和跟進案件，警方必須花時間直到掌握明確證據之後，才能採取行動。

另據東網，女學生已於21日返抵中國，雖然沒有受傷，但是受到驚嚇，接下來會等到情緒穩定之後，再返回澳洲完成學業。

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