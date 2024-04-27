妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

▲男子近日控訴，他為了滿足妻子過貴婦生活，月薪約新台幣34000元的他每個月都入不敷出，甚至還要向高利貸或年邁父親借錢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞有名男子近日控訴，結婚多年，妻子都沒從自己的薪水裡拿出錢過，聲稱男人身為一家之主，應該承擔全部開銷，且還要求坐BMW和住獨立式洋房，而他為了滿足妻子過貴婦生活，月薪5000令吉（約新台幣34116元）的他每個月都入不敷出，甚至還要向高利貸或年邁父親借錢。

據中國報報導，男子聲稱自己是在私人企業任職經理，妻子則是公務員，2人結婚多年育有4名孩子，並透露，妻子都沒從自己的薪水裡拿出錢過，聲稱男人身為一家之主，本就應該承擔家裡全部的開銷。

對此，他表示「我知道她的薪水可能沒有那麼高，但問題是她的品味非常獨特，要坐BMW和住獨立式洋房，買車買房的錢全都是我出，她一分錢都沒有貢獻過。」且太太也常帶孩子去消費很高的地方，但錢也全都是他出「我並不是反對她帶孩子去這些地方或買名牌，但也要看自己的收入量力而為。」

男子無奈的說，為了滿足妻子過貴婦生活，他每個月入不敷出，根本存不到錢，連送父親去麥加朝聖的錢也是向親友借的，更令人震驚的是，他坦言「我不只向父親借錢，高利貸也有，當高利貸來追債時，我只能軟硬兼施要求父親幫我還債，他之前的朝聖基金儲蓄也沒了，因為全都拿來讓我給高利貸還債。」

他也說「有些人問我，都這樣了為什麼還不離開她，一來是為了孩子，二來我不捨得。」網友看到男子的分享後，都紛紛認為男子不該為愛變得如此盲目。

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