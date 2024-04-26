將與王毅會晤6小時　布林肯：拜登重視美中對話「避免誤判」

▲美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅26日在北京會晤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅的會晤26日上午正式展開，這是布林肯自去年6月以來首度訪問北京。在會議上，布林肯表示，拜登政府重視美中對話，期待在雙方存在分歧的領域上有明確直接的討論，避免誤解與誤判。

美聯社報導，布林肯與王毅均表達保持溝通渠道暢通的重要性，王毅概述中國對於美國在南海、台灣、人權、中國有權與其認為合適國家發展關係等問題上的政策與立場，強調兩國發展要雙贏不是對立對抗，要求美方不要干涉中國內政與打壓發展利益，不要踩踏中方紅線。

布林肯表示，拜登政府重視美中對話，即便是具爭議性的議題也是如此，過去這一年在彌合分歧這方面取得部分進展，但也暗示討論存在困難度，「我期待這些關於雙方存在分歧的領域與美方立場的討論能夠非常明確、非常直接，我也毫不懷疑你（指王毅）也會代表中國這樣做。」

布林肯繼續說，「想要取得進展，面對面的外交手法無可替代，但也要確保我們盡可能清楚瞭解雙方存在分歧的領域，至少要避免誤解，避免誤判。」

華盛頓郵報、路透報導，這場會面將持續6個多小時，給予雙方足夠時間針對一系列議題上表達分歧，包括恢復美中軍事對話、中國對俄羅斯國防工業的支持等，並圍繞台灣、南海、烏克蘭局勢交換意見。布林肯將在不同的閉門會議及工作午餐會上與王毅會面，議程廣泛棘手，這次布林肯出訪中國的主要目的在於減少中國對俄羅斯國防工業的支持，並敦促北京政府打擊中國企業在全球芬太尼（Fentanyl）貿易之中的角色。

自從2022年時任眾院議長裴洛西訪台、美國2023年2月擊落疑似中國間諜氣球以來，美中雙邊關係趨於穩定，兩國高層交流日益頻繁，但雙方緊張依舊存在。台灣、南海依舊是衝突熱點，美國則是迫切希望在限制中國供應用於芬太尼化學品這方面取得更多進展。

另據NHK報導，布林肯與王毅也將會針對台灣、南海、烏克蘭情勢交換意見，美中在這些議題上的立場存在分歧，雙方能否確認兩國關係繼續保持穩定將成為焦點。