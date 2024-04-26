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美「挺巴示威」上百人被捕　南加大取消5月10日畢業典禮

▲▼ 警方24日在南加州大學逮捕示威者。（圖／路透）

▲警方24日在南加州大學逮捕示威者。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國多間大學自上周掀起支持巴勒斯坦、反對加薩戰爭的抗議活動，隨著情況愈演愈烈，已有數百人被拘捕。校方也開始採取措施壓抑學生的示威活動，南加州大學宣布，出於安全考量，將取消原訂5月10日的主要畢業典禮。

據BBC報導，各大學示威潮熱度不斷，校方開始採取強硬手段介入。南加州大學24日有90多名學生因拒絕離開現場而遭逮捕，因擔心持續延燒的示威活動影響接下來5月的畢業典禮，南加大25日發布聲明指出，「由於今年實施新的安全措施，處理來校訪客所需時間大幅增加，因此無法舉辦多達6萬5000名學生，及其親友參與的主要畢業典禮。」

▲▼美國德州大學挺巴勒斯坦示威爆發衝突，多人被捕。（圖／路透）

▲美國德州大學挺巴勒斯坦示威爆發衝突，多人被捕。（圖／路透）

這波抗議活動於本月18日由紐約哥倫比亞大學發起，全美已有20多所大學加入挺巴、反戰示威行列，數百名學生、教職員工在校內紮營示威，呼籲以色列與哈瑪斯停火，更敦促校方與從戰爭中獲利的企業切斷關係。此外，抗議者的怒火也指向美國政府和總統拜登，認為白宮和拜登資助以色列種族滅絕的行為，已成為這場衝突的共犯。示威潮愈演愈烈，因校園抗議活動被捕人數已超過500人。

目前，出現示威潮的包括哥倫比亞大學、南加州大學、俄亥俄州大學、哈佛大學、紐約大學、密西根大學、明尼蘇達州大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校等。不過，活動卻也引發反猶與安全質疑，校方與執法部門紛紛出手打擊。

►美「挺巴勒斯坦」示威潮延燒！德州大學爆衝突　至少34人被捕

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