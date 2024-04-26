女師裸照色誘14歲男學生　「慶祝8年級畢業」教室內發生性關係





▲女老師被捕。（圖／翻攝自Butte County District Attorney's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國加州46歲女老師索利斯(Michelle Christine Solis)被控與一名14歲男學生發生非法性關係，曾是國中老師的她，最早是透過Instagram結識男學生，後來開始傳裸照誘惑，最後在對方8年級畢業當天於教室內發生性關係。

居住在加州格里德利市(Gridley)的46歲女老師索利斯，原本在當地國中Sycamore Junior High School擔任老師。警方調查發現，索利斯透過社群網站關注男學生後，在對方8年級畢業幾周前開始頻傳露骨訊息與照片給對方。

警方表示，擁有20年教育經驗的索利斯，最後於男學生畢業當天，在一間反鎖的教室中與對方發生性關係，後來關於2人的謠言與索利斯的裸照開始在格里德利市流傳，最後傳到少年家長手中向警方報案。

警方搜查少年手機，果然找到與女老師的私訊與4張不雅照片，去年11月將索利斯逮捕。本案近來在布特郡(Butte)高等法院開庭，被指控非法與未成年者性行為、向未成年者發送有害照片的索利斯當庭認罪，將有可能被判處最高4年刑期，並終身登記為性犯罪者，最終判決將於6月6日宣判。