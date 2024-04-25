美俄聯合國互嗆！俄否決「核武器禁上太空」　中國缺席

▲俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

核武器是地球上最駭人的毀滅性武器，美國指控俄羅斯正在研發一款反衛星核武器，要將這項恐懼帶上太空，因此在聯合國安全理事會發起投票，呼籲各國預防外太空的軍備競賽。俄國對此投下反對票，讓美國質疑，這樣的行為恰恰說明了俄羅斯有所隱藏。

路透社報導，華盛頓當局指控，莫斯科當局正在研發一款反衛星核武器，但俄羅斯否認。俄國總統普丁還說，俄方反對將核武器送上太空。

對此，美國駐聯合國大使湯瑪斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在投票遭到俄國否決後，對於俄國行為與普丁說話自相矛盾提出質疑，「今天的否決引伸出了『為什麼』的問題。如果你們（俄國）遵循規則，那你們為什麼不支持確保這些規則的決議案？你們是不是在隱瞞什麼？這讓人搞不懂，而且很可恥。」

俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則反控，華盛頓當局試圖抹黑莫斯科，並說俄羅斯很快會和安理會成為展開討論，俄方對確保太空合平提出了另一個版本。

涅班濟亞表示，俄方想要的是在太空全面禁止任何形式的武器，而不只是大規模毀滅性的武器，但美方不願意，「讓我用同樣的問題反問你們：為什麼？」

本次表決經大約6周的協商後，由美國和日本提出，安理會上13個國家投出贊成票，中國缺席，俄羅斯投下反對票。