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愛犬搭機亡「8小時沒水喝」倒籠內畫面曝光　航空公司出大包

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、metropoles）

▲5歲黃金獵犬喬卡歷經約8小時的飛行之後過世，死因為心臟驟停。（圖／翻攝自IG、metropoles）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名男子在聖保羅州搭乘高爾航空國內線班機，支付額外費用帶著5歲愛犬一起搭機出發，沒想到航空公司出包，狗狗被錯誤安排上另一架飛機，在飛抵目的地之後，才又讓狗狗搭成另架飛機返回聖保羅。但在連續兩次航班約8小時的過程之中，狗狗幾乎沒有水可以喝，最終過世。

每日郵報報導，男子范塔齊尼（João Fantazzini）22日在巴西東南部城市聖保羅的機場搭機，目的地為中西部馬托格羅索州錫諾普，沒想到航空公司出大包，把5歲黃金獵犬喬卡（Joca）送上另一架飛機，飛往東北部塞阿拉州首府福塔萊薩（Fortaleza）。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲航空公司出包，把喬卡送上另外一架飛機，飼主得知消息後趕回聖保羅。（圖／翻攝自IG）

喬卡隨後被安排飛回聖保羅，雖然在福塔萊薩等待班機起飛期間有得到一些水喝，但牠在跑道上等待近90分鐘後，班機才起飛，最後回到聖保羅。

范塔齊尼得知狀況之後，趕回聖保羅確認愛犬喬卡的狀況，但也從經理口中得知狗狗生病了。范塔齊尼宣稱，當經理把他帶往等候區時，喬卡已經過世；根據范塔齊尼家人發布的影片，喬卡就倒在籠子的門後，范塔齊尼則是不斷輕撫著喬卡。死亡證明顯示，喬卡死於心臟驟停。

范塔齊尼事後透過社群媒體Instagram發文稱，喬卡永遠都是他的愛，接下來每天都會想念牠，也會懷念以前每天早上給牠蘋果、帶牠去泳池的回憶，「謝謝所有的這一切，我的朋友。」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼飼主稱會永遠想念喬卡。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

針對這起事件，高爾航空發聲明承認是因為疏失才造成狗狗過世，深感遺憾，公司在第一時間提供必要協助，團隊正調查事件細節。事發後，高爾航空暫停動物貨艙運輸，但歡迎飼主把牠們帶入機艙一起搭飛機。

巴西港口與機場機構負責人席爾瓦（Silvio Costa Silva）稱，部門已參與巴西國家民航局的調查。總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）24日敦促國家民航局與高爾航空不要再讓類似事件重演，「狗狗被困在飛機上8小時沒有喝水死掉，高爾航空必須擔起責任，民航局也要對此展開監控，不能讓這種情況在巴西再次發生。」

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