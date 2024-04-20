20歲網紅詭異墜水庫溺斃！粉絲狂問誰殺的　警列「可疑死亡」調查

▲巴西20歲網紅「MC Diegun Md」死亡。（圖／翻攝自IG／dieguinmd）

記者張寧倢／編譯

巴西一名年僅20歲的男網紅16日和朋友們外出時，為了拍攝影片，不慎跌入水庫，溺水死亡。當地媒體稱，儘管友人當下試圖施救，不幸的是，他已被水流沖走。不過，公共安全部門目前卻朝向「可疑死亡」的方向調查。許多粉絲也無法接受，留言問道「他死在誰的手裡」。

根據太陽報報導，巴西20歲網紅名叫桑托斯（Diego Kaua Oliveira Santos），他以「MC Diegun Md」的暱稱在網路社群上走紅，IG帳號有14萬名粉絲追蹤，經常分享生活短片和音樂作品。粉絲們震驚地得知死訊後，紛紛湧入貼文哀悼，部分人甚至質疑他死因並不單純，留言問「他是怎麼死的？」、「他死在誰的手裡？」、「這是假的吧」。

據當地媒體報導，桑托斯16日和幾名友人前往聖保羅州亞美利加納（Americana）的人工湖「大薩爾圖水庫」（Salto Grande Reservoir），出發前他曾經在網路上承諾粉絲說會在那裡拍一些影片，結果不幸出事。消防部門接獲通報得知，他不慎掉入水庫，同行的目擊者試圖施救不成，然而，消防人員趕到後也未能將他救回。

報導引述當地民警說法，稱桑托斯生前最後一刻正在為了經營社交媒體拍攝影片。巴西公共安全秘書處（Public Security Secretariat）表示，此案已被登記為亞美利加納的可疑死亡案件，需要由專家發布報告，並正在對此進行調查。

悲劇發生數小時後，桑托斯的兄弟登入了他的網紅IG帳號，代替他發文感謝粉絲的支持，「晚上好，所有他的粉絲們。我是他哥哥。今天，我們得知了一個不幸的消息，他掉進河裡再也沒有回來。一兩個小時後，他們發現了屍體……」。家屬18日已經為他舉行了葬禮，案件程序仍在進行中。