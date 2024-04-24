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美國去年派遣「41名軍事人員」駐台　美國會報告證實

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲報告披露，美國派遣軍事人員駐台。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國會研究處（CRS）最新報告顯示，根據五角大廈公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員一共有41人。而少數美軍人員以顧問身分在台灣工作，已經是「公開的秘密」。

美國國會研究處22日發布報告「國會的台灣防務議題」（Taiwan Defense Issues for Congress），內容包括台灣安全情況、美國對台灣的國防支持、美台防務合作、武器轉移與訓練、美軍在台灣的存在等。

報告指出，去年美國派駐台灣的軍事人員一共41人，目前資料僅限於美國國防部的國防人力資料中心（Defense Manpower Data Center）季度報告公開數據，且僅涵蓋被分派到美國國務院及海外大使館人員的非機密資訊，並不包括涉及臨時任務與支援緊急行動的部署人員。

美國國會研究處提到，自從華府1979年1月1日與中華人民共和國建交開始，美軍就沒有在台灣維持常駐人員，但觀察家指出，少數美軍人員在台灣以顧問身分工作，已經是「公開的秘密」。

《華爾街日報》2023年2月報導，美國將在未來幾個月派遣100至200人赴台協訓台灣部隊，不過美台官員都未公開證實。台灣媒體今年2月也透露，美國陸軍特種部隊「綠扁帽」顧問派駐在台。

儘管如此，報告指出，「2021年台灣總統蔡英文公開表示，有少數美軍人員為了訓練台灣部隊而駐紮台灣時，曾經引來北京的憤怒。」

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