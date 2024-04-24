美田納西州「准許老師攜槍上課」　望嚇阻校園槍擊

▲田納西州基督教小學「聖約學校」去年發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州參議院23日通過一項法案，允許該州符合資格的教師，只要得到校方允許，即能以隱蔽方式攜帶槍枝（concealed handguns）進入校園，無須知會學生和家長。

根據《路透社》報導，由共和黨領導的田納西州參議院23日以68票同意、28票反對，通過一項同意教師攜帶槍枝進入校園的法案。該州民主黨議員皮爾森（Justin Pearson）痛批，「他們不是保護孩子，而是再次選擇保護槍枝。」

田納西州納希維爾（Nashville ）基督教小學「聖約學校」（Covenant School）去年發生槍擊案，28歲兇手海爾（Audrey Hale）持槍殺害3名學生和3名教職員後遭警方擊斃。

支持這項法案的人認為，教師武裝後有能力阻止潛在的校園槍手；反對者則認為，這可能會導致更多意外的槍擊事件。吉福茲預防槍支暴力法律中心（Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）數據顯示，美國有一半的州允許教職員工在校園內攜帶槍枝。

田納西州的法案規定，任何想要攜帶槍枝進入校園的教職員，必須先付費完成40小時的警務培訓，經過校方核准、當地執法部門確認後，才可以隱蔽方式攜帶槍枝進入校園；法案中未規定須要告知學生或家長。