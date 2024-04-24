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美官員：華府準備向烏克蘭提供「10億美元」武器援助

▲▼美國刺針防空飛彈（Stinger missiles）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國刺針防空飛彈（Stinger missiles）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2名美國官員23日向路透社表示，美國準備向烏克蘭提供價值10億美元的武器援助，這是目前尚未獲得簽署的烏克蘭-以色列包裹法案的第一批資金。

2名匿名官員說，援助內容包括車輛、「刺針」（Stinger）防空飛彈彈藥、高機動性火箭砲系統的額外彈藥、155毫米火砲彈藥、拖式反坦克飛彈（TOW）與標槍（Javelin）反戰車武器彈藥，以及其他可以立刻投入戰場的武器。

美國援助烏克蘭、以色列和台灣，總額950億美元的包裹法案，接連在眾參議院通過，接著將上呈總統拜登簽署成法。其中，「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）將向基輔提供610億美元，購買運往烏克蘭的武器替代品，還有運輸及管理費用。

除了「烏克蘭安全補充撥款法案」及「以色列安全補充法案」以外，「印太安全補充法案」包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

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