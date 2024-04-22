土航機師出包「搞錯降落跑道」！　羽田塔台及時發現神救援

▲土耳其航空客機搞錯降落跑道，險釀禍。（圖／翻攝自土耳其航空）

記者王佩翊／編譯

土耳其航空一架班機原定4月20日晚間降落於日本東京羽田機場，沒想到卻在降落過程中偏離航道，朝向與塔台指示不同的跑道方向。所幸塔台管制員及時發現，並立刻要求土航客機重飛，才沒有釀成重大事故。

根據《共同社》、《讀賣新聞》報導，日本國土交通省已要求土耳其航空公司（Turkish Airlines）針對此事提出詳細報告，以防類似事件再度發生。國交省的內部人士透露，20日晚間7時15分左右，羽田機場的塔台管制員向編號TK198航班下達指令，要求其從機場東方的東京上空降落至B跑道。

TK198卻在距離機場約10公里外的千葉縣浦安市海域上空，將機頭轉朝西南方向，持續往羽田機場的D跑道飛行。當時飛機已經下降至高度約300公尺，情況危急。所幸塔台管制員隨即發現，並立即指示TK198重飛。

TK198班機重飛後，最終於當晚7時40分左右順利降落於D跑道。當時D跑道上已經有另一架先降落的客機，不過初步研判兩機之間已保持安全距離。TK198班機於20日凌晨2時從土耳其伊斯坦堡出發，原定20日晚間7時20分抵達羽田機場。

事實上，土航在2023年9月也曾發生過類似事件，當時一架飛機在從羽田機場起飛後便偏離正確航道，誤闖東京鬧區的東京鐵塔上空，所幸並未引發事故。