台積電熊本廠「日本員工準時下班」　台灣工程師驚訝…工作狂變了

▲ 台積電熊本廠2月24日開幕，圖為廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者張寧倢／編譯

全球最大的半導體製造商台積電（TSMC）赴日本熊本設廠，熊本一廠已於2月正式開幕。日媒採訪了在熊本當地的台人，有台灣工程師意外地發現日本同事一到下班時間就說要回家了，甚至把工作丟著就「準時下班」，與以往日本人普遍給人一種「工作狂」的印象有所差異。

根據日媒Money Post WEB報導，熊本菊陽町的台積電工廠由日本子公司JASM負責營運，員工宿舍也被稱為JASM村，自2022年底以來，原先熊本縣只有350名左右的台灣人，現在已經增至750人，廠區周邊土地價格上漲，帶動房地產、建築、飯店業等，出現了可以說是「台積電泡沫」的經濟效應。

日本記者訪問了一名台積電台灣工程師的妻子表示，她和丈夫從新竹搬到熊本，物價比台灣便宜，生活方便，除了手機訊號有些微弱和醫院看病等待時間比較久之外，沒有什麼困擾。

▲台積電熊本廠附近超市特別設立的台灣特產區 。（圖／記者高兆麟攝）

當被問到丈夫年收入時，她含糊地表示，大約500萬新台幣左右，先前被詢問是否有意外派日本時，公司提出了將近2倍的薪水，可以自由選擇日幣和台幣的薪資比例，因為現在日幣貶值，丈夫選擇以7：3的比例收取較多台幣薪水。她的長子本月將在熊本上小學，加上公寓價格便宜得驚人，所以正在考慮置產。

令人意外的是員工工時，受訪的台灣人妻表示，丈夫每天早上7點出門、晚上10點回家，有時甚至會拖到將近深夜12點，旅遊時也要一邊用筆電工作，工時比起待在新竹總公司時變成4倍之多，很擔心丈夫健康。

然而，另一名受訪的台灣工程師卻表示，「我的日本工程師同事一到下班時間就會說『我要回家了』，然後把工作丟著就走。」台灣人對這種現象感到驚訝，因為「日本人給人的印象是勤勞、忠於組織……」報導稱，日本人被稱為工作狂是很久以前的事了，隨著政府對工作方式的改革，如今不加班的日本人已經越來越多。