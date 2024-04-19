烏克蘭警告「第三次世界大戰」將爆發　不能讓俄羅斯贏下戰爭

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，自2022年以來已有3.1萬名烏克蘭士兵被殺。美方則認為至少7萬名烏軍死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭政府向西方發出警告，如果俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中取勝，將引發第三次世界大戰。與此同時，美國國會眾議院20日將就援助烏克蘭的610億美元法案進行表決。烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）呼籲盡速通過，因為烏克蘭亟需這筆援助。

美國眾議院宣布於20日表決遲滯數月的援烏、以、台包裹法案之際，烏克蘭總理什米哈爾接受英媒BBC專訪並警告西方，「如果我們不保護……烏克蘭將會淪陷……然後全球安全體系將被摧毀……世界需要尋找新的安全體系，或者會有很多衝突爆發，很多像這樣的戰爭，最終可能引發第三次世界大戰。」

▲烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）警告第三次世界大戰可能爆發。（圖／路透）

什米哈爾談到這筆美國計畫提供基輔的610億美元（約新台幣1兆9800億元）援助時表示，「我們昨天就需要這筆錢了，不是今天，也不是明天。」不過，先前俄羅斯就放話，美國對烏克蘭的任何新援助都不會對戰場造成任何影響，因為前線狀況看起來對基輔「不利」。

這並不是烏克蘭首次對戰敗的後果提出嚴重警告。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）去年就曾警告，如果俄羅斯贏得這場戰爭的勝利，莫斯科可能還會再次入侵波蘭，引發第三次世界大戰。俄國總統普丁3月駁斥，有關俄軍未來可能攻擊東歐的說法「完全是胡說八道」。