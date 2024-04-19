軍援法案國會卡關！　美CIA局長警告：烏克蘭年底恐「輸掉戰爭」

▲烏克蘭軍官向頓涅茨克州巴赫姆特的俄軍陣地發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國眾議院共和黨籍議長強生宣布，眾議院周末將針對烏克蘭、以色列、台灣等大規模軍事援助包裹法案進行表決，其中針對烏克蘭約610億美元的援助延宕已久。在此之前，美國中情局局長伯恩斯（William J. Burns）警告，一旦美國未再提供額外的軍事援助，則烏克蘭恐將於今年底前戰敗。

根據美媒《紐約郵報》，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯於當地時間18日前往位於美國德州達拉斯郊區的小布希總統中心，他出席現場活動時鄭重警告，假設美國沒有向烏克蘭提供軍事支援，則烏克蘭今年底前恐將在俄烏戰爭敗給俄軍，「美國能夠幫助烏克蘭的時間『已經不多了』。」

伯恩斯認為，國會不批准向烏克蘭提供數十億美元軍事援助的情況「相當可怕」，因為儘管烏軍充滿戰鬥意志，但在戰場上消耗彈藥的速度非常驚人，屆時在今年底烏軍可能會在戰場上失敗，或是至少讓普丁處於一個基本上可以決定政治解決條款的位置，而這是一個非常現實的風險。

伯恩斯舉例，今年2月份烏克蘭東部城鎮阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）淪陷之前，烏克蘭部隊（2000人）每天只能發射15發砲彈、42枚迫擊砲，「他們（烏軍）不知所措！未來一旦缺乏美國補充軍事援助，則未來恐將有更多淪陷的阿夫迪伊夫卡。」

伯恩斯堅信，「有了軍事援助所帶來的實際和心理上的推動，烏克蘭人完全有能力堅持到2024年，並揭穿俄羅斯總統普丁認為『時間站在他那一邊』的傲慢觀點。而更多的火力支援，將能使烏軍針對克里米亞半島和俄羅斯黑海艦隊進行『更深層的打擊』。」