飛彈攻擊？伊朗指揮官：爆炸聲是防空部隊開火引起　核設施未受損

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）一處據點19日遭飛彈攻擊，美方已證實是以色列所為。伊斯法罕省不僅是重要核設施所在地，機場及空軍基地附近也傳出爆炸聲，所幸核設施並未受損。而伊朗則聲稱，爆炸聲是防空部隊開火造成，並非遭到彈襲。

▲ 伊朗13日對以色列發動飛彈及無人機攻擊。（圖／路透）

國際原子能總署（IAEA）稍早透過社群平台X聲明證實，已確認伊朗核設施並未受損，但總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）持續呼籲各方保持極度克制，並重申核設施絕不應成為軍事衝突目標，IAEA也正密切關注局勢發展。

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 19, 2024

伊斯法罕省除重要核設施以外，還有國際機場及大型空軍基地。伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（FNA）稍早報導，19日上午軍事基地附近三度傳出爆炸巨響。

但據《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim），該省高階軍事指揮官米漢杜斯特（Amir Mihandoust）准將聲稱，爆炸聲是防空部隊向「可疑物體」開火導致，未發生損害或事故。

消息人士透露，防空部隊防禦措施是為因應疑似為無人機的物體。伊朗太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）也表示，防空部隊共擊落3架無人機，未接獲飛彈攻擊的報告。