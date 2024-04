飛彈攻擊？伊朗指揮官：爆炸聲是防空部隊開火引起　核設施未受損

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省(Isfahan)一處據點19日遭飛彈攻擊,美方已證實是以色列所為。伊斯法罕省不僅是重要核設施所在地,機場及空軍基地附近也傳出爆炸聲,所幸核設施並未受損。而伊朗則聲稱,爆炸聲是防空部隊開火造成,並非遭到彈襲。

▲ 伊朗13日對以色列發動飛彈及無人機攻擊。(圖/路透)

國際原子能總署(IAEA)稍早透過社群平台X聲明證實,已確認伊朗核設施並未受損,但總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)持續呼籲各方保持極度克制,並重申核設施絕不應成為軍事衝突目標,IAEA也正密切關注局勢發展。

