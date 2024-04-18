東京警方掃黃不忍了！大舉臨檢62間賓館　年輕「站壁女」被迫從良

▲日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春，警方針對旅宿業者進行臨檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本東京都歌舞伎町大久保公園曾以流鶯一條街聞名，缺錢花用或是涉入牛郎桃花陷阱的年輕女子經常在公園「站壁」、滑手機，以吸引恩客們的目光，去年慘遭警方大舉掃黃。雖然此現象稍有改善，但今年又開始出現站壁女子，於是警方只好針對當地62間愛情賓館進行臨檢。

根據《日本放送協會》、《東京電視台》，即便東京都警視廳曾於去年展開掃黃行動，但歸根結底只是「治標不治本」，今年起年輕女性站壁（立ちんぼ）的現象有再度復甦的趨勢，由於歌舞伎町大久保公園附近的飯店經常被當作女性和男客們恩愛的場所，也因此警視廳昨（17）日針對62處愛情賓館、計時包廂展開調查。

警視廳以《風俗營業法》為執法基礎，要求確認飯店業者是否有如實張貼「禁止未成年進入」的標語，同時還要求業者配合，留意是否有同一名女性在一天之內多次入住或休息，或是注意是否有未成年人進入。

對於經濟窮困潦倒的年輕女性，警方也在愛情賓館張貼政府的政策宣導海報，內容為東京都、警視廳皆有開設諮詢窗口協助脫離苦海。

另外，警方也在現場針對等待恩客翻牌的站壁女性進行取締。