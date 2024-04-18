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不滿一星負評毀聲譽！日本60醫師「集體提告」Google　要求賠償損失

記者羅翊宬／編譯

Google地圖服務擁有評論功能，網友能夠依照自己的實際體驗，針對地圖上的各個餐廳、咖啡廳、網咖或其他景點留言評論。不過，日本一群醫師卻認為Google Map上面的網友評論侵害自身權益，因為網友只給一顆星、惡意留言導致醫院營運大受影響，也因此決定集體向Google提出損害賠償告訴。

根據日媒《朝日新聞台》、《讀賣新聞》，來自日本各地的60名醫師決定向東京地方裁判所，針對Google平台「放任」網友惡意留言的行為進行損害賠償提告，他們認為地圖功能上「與事實相違背」的惡意評論嚴重侵害營業權，也因此針對總部位於美國的Google提告，要求Google必須賠償140萬日圓。

報導也舉其他網友的惡意評論為例，「XX醫院是殺人不眨眼的醫院，詛咒你倒光光吧」、「只是將病患放在實驗台上，進行實驗性的縫合罷了」。

來自日本各地的60名醫師皆有類似的受害經驗，於是他們成立「Google惡意評論受害者委員會」，向法院針對地圖平台Google提出訴訟。

醫師所聘僱的辯護律師團表示，雖然遭到網友惡意留言的醫師或醫院大可以在底下回覆留言、展開辯論，但醫師必須遵守顧及病患隱私的醫療倫理，因此在現實上根本難以透過網路上的公開留言來為自己的名譽辯護。

針對上述爭議，Google做出承諾，未來將會盡最大努力減少這些不正確、或是容易招致誤解的評論內容。

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