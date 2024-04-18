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不願日韓關係再惡化！日相岸田「主動致電」尹錫悅　雙方通話15分

▲▼南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄7日在南韓總統辦公室展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄17日主動致電給南韓總統尹錫悅。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄結束訪美行程後返回日本，昨（17）日晚間主動致電給南韓總統尹錫悅，向其報告日美同盟的成果進展、在北韓（朝鮮）核武議題上的討論，雙方針對北韓問題互相交換意見，通話長達15分鐘，而這也是日方首度在結束與美國的會談後主動向南韓致電。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，南韓總統辦公室透露，此次尹錫悅與岸田文雄之間的通話，是日方向韓方主動提議而進行，主要為岸田文雄向尹錫悅彙報本月8至14日出訪美國、與美國總統拜登展開會談後取得的成果，並向尹錫悅說明目前美日韓三方關係的進展。

尹錫悅和岸田文雄針對北韓問題的應對交換意見，其中岸田文雄更向尹錫悅透露，目前在與北韓最高領導人金正恩會談推動的最新進度，以及日方如何與北韓高官針對會談推動進行檯面下的交涉，顯示日方高度重視韓半島（朝鮮半島）問題主要當事國的南韓。

岸田文雄表示，「未來將以穩固的日美韓同盟為基礎，在應對國際社會各種各樣的問題時，盼能持續以夥伴的姿態加深與韓國之間的合作關係」；尹錫悅則答道，「包括韓半島在內，如今印太地區等國際情勢愈加不穩定，盼能透過韓日、韓美日之間緊密的合作，在地區和平繁榮上有所貢獻。」

另外，日本政府本月16日公布《外交藍皮書》，聲稱擁有獨島（日本稱竹島，為南韓實際管轄）主權，對此南韓政府予以強烈抗議，如今在短短一天的時間內，岸田文雄便主動致電尹錫悅，顯示日韓雙方積極控制局勢，不願使雙方外交關係因領土爭議問題而再度惡化。

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