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澳洲發布國防戰略報告　憂台海衝突風險增加

▲▼ 澳洲國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為澳洲國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊淳卉雪梨17日專電

澳洲今天公布「2024年國家國防戰略」報告指出，澳洲正面臨二戰以來最具挑戰的戰略環境，中國透過強制手段（coercive tactics）改變當前區域平衡，台海發生危機與衝突風險正在增加。

澳洲「2024年國家國防戰略」（2024 National Defence Strategy）報告指出，冷戰結束時的樂觀情緒，已被美國與中國日益加劇的戰略競爭帶來的不確定性取代，區域內的競爭以前所未有的軍事與非軍事集結展開，這可能加劇軍事升級及誤判風險。

報告說明澳洲正面臨的戰略環境挑戰，當中指出，隨著中國戰略與經濟實力增長，預計中國將繼續在印太地區發揮更突出的作用，試圖改變當前的區域平衡。中國在追求戰略目標時採用了強制手段（coercive tactics），包括強行處理領土爭議，及以不安全的方式攔截國際水域及空域活動的船隻及飛機。中國在印太地區的倡議目的與範圍也缺乏透明度。

報告指出，台海發生危機與衝突風險正在增加，其他爆發點也在增加，包括南海及東海爭端，及印度邊界的爭議等。

報告指出，儘管如此，中、美領導人與軍事層面的對話有助於減少誤判，確保以維護穩定方式解決衝突。

報告指出，這樣的戰略環境使得澳洲要採取全新的方式進行防務工作。澳洲必須與主要戰略夥伴美國更加緊密合作，也必須與其他重要夥伴合作，特別是日本、紐西蘭；東南亞與太平洋地區夥伴，包括韓國、印度；以及英國和其他歐洲國家。

報告表明，「拒止戰略」（Strategy of Denial）將成為未來澳洲國防計劃的基石，目的是在任何衝突開始前進行威懾（deter），防止任何潛在敵人透過武力脅迫澳洲。「拒止戰略」並涉及澳洲與美國及其他主要夥伴的合作。

澳洲在2023年國防戰略檢討（2023 Defence Strategic Review）建議進行2年一次的戰略審查更新。澳洲國防部今天同步發布「2024年國家國防戰略」（2024 National Defence Strategy）、「2024年綜合投資方案」報告（2024 Integrated Investment Program）。下一份國防戰略報告將於2026年發布。

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