另類療法？澳洲3人疑喝下「毒蘑菇」飲料　釀1死2住院

▲ Soul barn標榜另類療法及全人健康服務，圖中為負責人穆林斯（Michelle Mullins）。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲維多利亞州去年發生一名婦女將有毒蘑菇入菜，造成前夫一家3人死亡的命案，未料近日再度傳出疑似蘑菇中毒事件，一間養生靜修中心有3人喝下蘑菇做成的飲料後出現不適，造成其中1人死亡，另外2人住院治療。

綜合《每日郵報》等外媒，這起事件發生於維州Soul barn健康靜修中心（health retreat），號稱提供另類及全人健康服務（Alternative & Holistic Health Service），然而一名53歲婦女13日喝下一種蘑菇飲料後感到不適，隨後心臟驟停。

急救人員獲報後迅速趕到，當時女子已經停止呼吸，當場宣告不治；另有2人同樣出現不適，現正住院接受治療。當局正針對蘑菇飲料進行調查，但未排除3人可能服用其他有毒物質的可能性。

Soul barn提供的其中一項服務就是使用「野生植物」進行臉部護理，事發隔天宣布暫時閉館。

此前，維州去年7月發生震驚各界的毒菇案，49歲婦女艾琳（Erin Patterson）下廚煮了一桌菜餚，邀請前夫的父母、阿姨和姨丈來家中共進午餐，4人吃下牛排後卻重病送醫，其中3人死亡。警方研判是艾琳將劇毒蘑菇入菜，她因此被控犯下3項謀殺罪，法庭紀錄還顯示她過去3年曾4度企圖謀害前夫。