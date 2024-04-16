北約防禦學院：台海衝突若波及美國領土　恐牽涉北約

▲ 針對台灣與北約關係的分析甚為罕見。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，據北大西洋公約組織防衛學院（NATO Defense College）今天公布的報告，一旦台海發生衝突，戰事觸及美國領土，北約恐涉入其中。

這份名為「北約與台灣突發事件」（NATO and a Taiwan contingency）的報告屬於學術性質，不代表北約正式立場，但針對台灣與北約關係的分析甚為罕見，可供北約戰略計畫參考。

這份報告由台灣中央研究院歐美研究所助理研究員李語堂撰寫。北約防衛學院位於羅馬，為一研究和教育機構。

李語堂探討若中國對台發動武裝攻擊，是否會觸發「北大西洋公約」（North Atlantic Treaty）第5條款（Article 5）；依據該條款，針對任一成員國發動武裝攻擊，均應被視為對全體成員國發動武裝攻擊。

報告指出，「若敵對行為侷限於台灣或第一島鏈周遭，就不太可能觸發第5條款。」第一島鏈指的是連接日本沖繩島到台灣和菲律賓的諸多島嶼。

不過報告也審視了若衝突升級到中國攻擊美國在夏威夷的軍事設施的程度時，可能會發生什麼事。

但有人主張夏威夷和美國領土關島不屬於北約集體防禦義務，因為公約第6條款將其範圍限制在「歐洲或北美洲…或北回歸線以北的北大西洋地區任何一方管轄島嶼」的成員國領土內。

報告指出，是有可能援引第5條款，端看夏威夷如何被定義，但即便如此，「盟國的行動範圍也會相對受限」。

李語堂也探討了在多個突發事件情境下，歐洲各國會如何與美國合作。華府可能會敦促北約盟國對中國祭出制裁，或者在印度太平洋地區運作的聯盟成員國，如英國、法國、德國和加拿大，可能會被要求支援美國作戰行動。

報告提到若美國集中注意力在印太資產上，「歐洲可能會面臨脆弱期」的風險，稱華府和北約在突發事件的計畫上應考慮攜手合作。（譯者：李佩珊／核稿：劉文瑜）