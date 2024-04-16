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日本外交藍皮書關注台灣！　指中國為空前最大戰略挑戰

▲▼ 日本國旗。（圖／路透）

▲ 日本政府16日公布2024年外交藍皮書。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本政府今天公布2024年外交藍皮書指出，台灣海峽的和平穩定對日本的安全保障及國際社會整體穩定至為重要。關於中國的對外姿態及軍事動向，是日本與國際社會深切擔憂事項，是空前最大戰略挑戰。

日本外務省每年公布外交藍皮書，內容揭示日本對於國際情勢的認知與外交政策。新版的外交藍皮書指出，2024年1月13日，台灣舉行四年一度的總統及立委選舉，執政黨民進黨的候選人副總統賴清德當選，立法院則是國民黨拿下52席、民進黨51席、民眾黨8席，3黨皆不過半。

文中指出，台灣海峽的和平穩定對日本的安全保障以及國際社會的整體穩定至為重要。2023年在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）高峰會當中，也再度確認其重要性，一致呼籲和平解決兩岸問題。

文中還記載，2023年各國國會相關人士陸續訪台，尤其是來自歐美的訪賓增為61組。

此外，有關2017年以來台灣未能以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），日本一貫主張，世界衛生課題不應有地理上的空白，基於此觀點，日本支持台灣以觀察員身分參與WHA。

針對日台關係，新版外交藍皮書指出，對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值和原則、擁有緊密經濟關係與人員往來極為重要的夥伴，也是珍貴的友人。

外交藍皮書還指出，日台雙方人民情感良好，10月10日在台北舉行的「雙十國慶日」慶賀活動，日華懇談會（日本跨黨派國會議員組成）有42人出席，連續2年日本高中吹奏樂隊受邀表演。

此外，台日政要往來活絡。包括去年6月，時隔29年台灣的行政院副院長訪日出席經濟會議、去年8月日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎訪台出席論壇等。此外，2023年台日人員互訪密切，台灣訪日達420萬人次。

台日之間的互動還包括對於日本福島第一核電廠核處理水（ALPS處理水）排放至海洋，台灣基於科學根據應對。不過，台灣仍禁止部分日本食品進口並要求附上證明書，日本持續與台灣交涉，期盼早日基於科學根據廢除這些進口限制。

針對中國強化軍事能力一事，新版外交藍皮書指出，2023年中國海軍測量艦在屋久島周邊日本領海內航行，中俄艦艇及中俄轟炸機在日本周邊海域、空域聯合航行、飛行。

中國繼2022年8月實施大規模軍演，2023年4月出動包含航空母艦在內的多數艦艇、軍機在台灣周邊海空域進行軍演。在南海，中國擴大軍事化，也對沿岸國家採取威壓式的行動，有違法治及開放性，企圖以武力改變現狀，中國持續強化升高區域緊張的行動。

新版外交藍皮書指出，中國近年在政治、經濟及軍事方面在國際社會擁有大影響力。現在中國的對外姿態及軍事動向是日本與國際社會深切擔憂的事項，是空前的最大戰略挑戰，日本將與同盟國、理念相近國家合作因應。

外交藍皮書還指出，中國在「包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的東海、南海，試圖透過武力片面改變現狀，並與俄羅斯合作，增加在日本周邊的軍事活動，存在許多課題和憂慮」。

新版外交藍皮書不僅列出日中關係相關的擔憂事項，也明示為建立信任關係將重視意見溝通的方針。這是根據2023年11月日相岸田文雄與中國國家主席習近平會面時再度確認戰略互惠關係。

日中「戰略互惠關係」繼2019年版之後，睽違5年再度被提及。日中「戰略互惠關係」是2006年時任首相安倍晉三訪中時，與時任中國國家主席胡錦濤達成的共識，在被納入2008年的兩國聯合聲明後，成為日中外交的基礎。

關於全球現狀，新版外交藍皮書指出「從歷史角度來看，對世界穩定相當重要的歐洲、中東、東亞3個地區中，有2個地區燃起戰火」，並強調「包含東亞在內的印度太平洋地區穩定空前重要」。

此外，2024年美國總統大選等大型選舉陸續舉行，新版外交藍皮書描述「各國的內政與國際關係互相影響，國際情勢面臨重要的局面」。

新版外交藍皮書明確指出，七大工業國集團（G7）、日美澳印4國組成的「四方安全對話」（Quad），以及日美韓等盟國和理念相近國家合作機制的重要性正在增加，反映看重民主的國家與以霸權姿態對待周邊他國的國家之間，對立正在加深。（編輯：周永捷）

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