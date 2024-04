直播禮拜「主教遭持刀狂刺」！澳警定調恐怖攻擊　犯嫌僅15歲

▲ 直播禮拜中黑衣男闖入攻擊主教。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

澳洲雪梨13日發生6死隨機殺人案,短短2天後西南部一座教堂又發生砍人事件,一名在TikTok上相當有名的主教及一名牧師在直播禮拜中遭刺,現場尖叫聲四起,也震驚在線上觀看的信徒。凶嫌是一名年僅15歲的少年,當地警方已將這起事件定調為恐怖攻擊。

綜合CNN及《紐約郵報》,雪梨西郊韋克力(Wakeley)的亞述基督好牧羊人教堂(Assyrian Christ The Good Shepherd Church)15日晚間舉行網路直播禮拜儀式,TikTok知名的主教艾馬紐(Mar Mari Emmanuel)佈道中突然有一名黑衣男走上前,持刀瘋狂砍向他的臉部及頸部。信徒見狀紛紛衝上前阻止,而黑衣男被眾人按倒在地時還面帶微笑。

