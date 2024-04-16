直播禮拜「主教遭持刀狂刺」！澳警定調恐怖攻擊　犯嫌僅15歲





▲ 直播禮拜中黑衣男闖入攻擊主教。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨13日發生6死隨機殺人案，短短2天後西南部一座教堂又發生砍人事件，一名在TikTok上相當有名的主教及一名牧師在直播禮拜中遭刺，現場尖叫聲四起，也震驚在線上觀看的信徒。凶嫌是一名年僅15歲的少年，當地警方已將這起事件定調為恐怖攻擊。

綜合CNN及《紐約郵報》，雪梨西郊韋克力（Wakeley）的亞述基督好牧羊人教堂（Assyrian Christ The Good Shepherd Church）15日晚間舉行網路直播禮拜儀式，TikTok知名的主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）佈道中突然有一名黑衣男走上前，持刀瘋狂砍向他的臉部及頸部。信徒見狀紛紛衝上前阻止，而黑衣男被眾人按倒在地時還面帶微笑。

Mar Mari Emmanuel, a pro-Palestinian Orthodox bishop who has made several trips to Gaza, was stabbed by an assailant during a sermon in Western Sydney today.



Thankfully the bishop survived. https://t.co/iSc7E5oRAt — War Monitor (@WarMonitors) April 15, 2024

這起攻擊造成艾馬紐及神父雷耶爾（Isaac Rayel）等4人受傷，所幸情況穩定，但仍引發群情激憤。犯嫌被押出教堂時有數千民眾上街怒吼，要求「把犯人交出來」，不僅衝破封鎖線、砸破救護車車窗，甚至攻擊趕赴現場因應的員警，令警方最終不得不動用催淚瓦斯驅散人群。

新南威爾斯州警方15日已將這起事件定調為恐怖攻擊，犯嫌是一名年僅15歲的少年，因犯案過程中手部嚴重受傷，送醫接受手術。

警察局長韋伯（Karen Webb）16日說明，警方認為這起襲擊是有預謀的，被視為有宗教動機的極端主義行為，研判犯嫌是單獨行動，但他此前未被列入任何恐怖份子觀察名單，相關調查仍在進行中。