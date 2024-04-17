飯店驚魂！韓男與妻「裸睡愛愛」不蓋被　隔天一早慘遭陌生男闖入

記者羅翊宬／編譯

各位是否能想像，休假前往外地旅遊、入住某飯店，在放鬆身心靈的當下，結果突然有陌生男子闖入房門的窘境嗎？南韓日前就發生一起離譜的案件，一名男子在網路上抱怨，他和妻子前往仁川某飯店投宿、裸身滾床，結果隔天早晨卻驚見陌生男子闖入房間站在床旁，妻子頓時嚇到狂發抖。

根據韓媒《News1》，一名男子在南韓知名網路論壇Bobaedream上以標題「入住飯店睡得正熟，結果闖進陌生人」發文並上傳影片抱怨，他表示他與妻子本月13日進入仁川廣域市中區某飯店投宿，晚間他與妻子裸身滾床恩愛、抱睡入眠，結果隔天早晨7時28分，卻發現有人疑似用鑰匙卡打開房門闖入。

男子表示，當他聽到疑似是開門的聲音時，在半夢半醒間驚嚇到睜開雙眼，結果一睜開眼才發現，床旁竟然站著一名身形健壯的陌生男子，嚇得讓他大喊「努估誰唷」（韓文，意為你是誰？），該名男子則是回應，「我看門好像是打開來的，所以才進來」。

陌生男子悻悻然離開。

▲韓國男子與妻子入住仁川某飯店，結果房間慘遭陌生男子闖入。（圖／翻攝自Bobaedream）

男子氣得發文表示，「當時我和我老婆沒有穿衣服、甚至連棉被也沒蓋，受到這一番驚嚇，我老婆不斷發抖。」

盛怒之下，男子氣得在整理完房間後，便走向櫃台理論，然而飯店人員卻不願意道歉，甚至要求男子走法律程序。最後，男子向警方報案，並要求櫃台交出監視器影像，這才發現陌生男子是隔壁房的房客，且男子似乎持有飯店業者可以打開所有房門的「鎖王鑰匙」（master key）。

其他網友則是透露曾有類似經歷，並留言表示，「建議向警方提告擅闖房門的男子」、「精神一定備受衝擊」、「可能是你房間門沒有上鎖，或是飯店業者疏失」、「從監視器影像來看，那個男的很有可能是錯認為自己的房間，所以才刷房卡」。