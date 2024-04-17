深山驚現「十字交疊」男女雙屍！雙手綑綁蓋布袋燒成焦黑　死狀悽慘

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本栃木縣那須町深山河川邊發現兩具交疊、燒到不成人形的屍體！日前有男性目擊者向警方通報，在該處發現可疑的人體模型。不過，當警方到現場時，才發現是交疊成十字形的男性、女性遺體，且頭部還慘遭「蓋布袋」，並黏上許多層膠帶，死狀相當淒慘。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，栃木縣那須町深山內某條流經林道的河川旁，發現兩具交疊成十字形的男性與女性遺體，其中身穿長靴的女性遺體身分不詳，而男性則被證實是戶籍位在東京都台東區、現年55歲的寶島龍太郎，職業與居住地不詳，目擊者透露屍體被嚴重燒毀至焦黑、不成人形，且一旁還放置著汽油罐。

▲日本警方16日在栃木縣那須町深山河邊發現2具燒到焦黑的遺體，死狀悽慘。（圖／達志影像／美聯社）

警方關係人士透露，2名死者的臉部被黏上好幾層的膠帶，且頭部還被套上袋子，彷彿兇嫌不讓死者有「重見天日」的機會，至於雙手也遭到綑綁，而事發地點位於那須町市區東南部10公里處的深山，平常幾乎杳無人煙。

擔任那須町森林組合長的60多歲男性便是男女雙屍的目擊者，他透露發現時遺體只距離自己5到6公尺，且一旁散落著疑似汽油罐的容器，女性屍體所穿上的長靴已被燒至焦黑。

當地警方已經成立搜查本部，預計針對女屍的身分、男女雙屍之間的糾葛，以及兇嫌身份等進行調查。