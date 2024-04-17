學起中國那一套！北韓在平壤街頭「狂裝監視器」　居民難逃掌控

▲北韓在平壤等主要都市廣設監視器，監控居民一舉一動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著科技與網路的發達，北韓（朝鮮）如今不僅向中國引進大量的監視器，更學起北京當局那一套，以防止竊盜與強化治安為名義，在首都平壤和邊境城鎮街頭與各個角落，裝設大量的監視器，藉此高度監控民眾的日常生活，如今居民們想要逃避當局監控，恐變得更加困難。

根據《韓聯社》，美國華府監控北韓動向的智庫「北緯38度」（38 North）日前公布一份報告，該報告由專案研究員威廉斯（Martyn Williams）、史拉夫尼（Natalia Slavney）所撰寫，指出從脫北者專訪內容和北韓官媒所公開的影像進行分析後得知，如今北韓試圖高度發展數位技術，透過設在城市各個角落的監視鏡頭，掌控人民的生活。

報告書指出，如今這個趨勢在平壤內的各級學校快速擴散，北韓國內主要都市也開始出現大量從中國進口的監視器，用於監控工廠內機械生產等所有程序，而在金日成廣場等主要公共場所、主要道路口開始設置監視器，就連與中國接壤的邊境地帶也開始廣設監視器，而大部分的監視器從中國進口。

報告分析，「受到廣設監視器的影響，如今北韓居民們躲避政府監控的能力更加受到威脅。不過目前，究竟監視器內能夠儲存多少拍攝的資料量，以及中央高層是否能夠調閱，仍舊難以得知。」

另外，該份報導也指出，北韓目前更加廣泛運用臉部辨識技術，平壤當局正在構築大量的居民資料庫，儲存所有居民的相片、指紋等資料；不過，北韓雖然有意想要學起中國，建立高強度的監視網，然而受到北韓國內電力供應不穩等限制，目前還難以達到如此能力。