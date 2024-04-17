總選慘敗向在野黨低頭？　尹錫悅想找「前朝官員」當國務總理

▲部分消息指出，尹錫悅似乎屬意在野人士朴映宣擔任下屆國務總理。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月10日進行總選，票選下一屆300席國會議員，豈料總統尹錫悅所在的執政黨國民力量卻只拿下108席，敗給拿下175席的共同民主黨，未來勢必將淪為跛腳總統，為此國務總理韓悳洙請辭，下一任國務總理人選備受關注，就有消息指出，尹錫悅疑似屬意來自共同民主黨、前中小企業新創產業部長朴映宣。

根據《韓聯社》，自從韓悳洙總統辦公室秘書事長等多名幕僚11日先後請辭後，尹錫悅在下一屆國務總理和府方幕僚的人事選擇上陷入苦惱，日前有TV朝鮮、YTN等韓媒引述府方關係人士的消息指出，尹錫悅屬意來自共同民主黨的朴映宣擔任國務總理、而前總統文在寅的心腹楊正哲則擔任秘書室長。

針對上述報導，南韓總統辦公室發言人今（17）日透過聲明直接否認，「對於部分媒體所報導，關於朴映宣和楊正哲被屬意擔任下一屆國務總理和總統辦公室秘書室長的消息，目前在人選方面尚無定論。」

南韓總統辦公室多名幕僚更對上述消息予以否認，其中有高層關係人士向《韓聯社》在通話中大罵，「這消息根本太離譜了」；還有其他名高層更表示，「根本連聽都沒聽過」。

不過另一名府方關係人士卻在通話中證實，「朴映宣、楊正哲，甚至金鐘民（下屆國會議員，新未來）的確有被府方評估是否能夠擔任國務總理等職務。昨天總統尹錫悅所說的『不惜為國民付出』就是指這件事。」

據悉，朴映宣為媒體界出身的政治人物，更曾當選17到20屆的國會議員，2019年被時任總統文在寅指明擔任中小企業新創產業部長，不過在2021年首爾市長補選中，卻敗給國民力量的吳世勳。