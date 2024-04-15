美媒：以色列最快15日　向伊朗「發動復仇」攻擊

▲以色列可能最快將於15日向伊朗發動攻擊，圖為以色列空軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚以上的巡弋飛彈和彈道飛彈，同時還派遣於百架自爆無人機，以報復1日以軍針對大馬士革領事館發動的致命襲擊。此後，雖然美國總統拜登致電以色列總理納坦雅胡，要求以軍克制報復行動；不過，有消息指出，以軍計畫最快15日向伊朗發動復仇。

根據美媒《華爾街日報》，美國和其他西方國家關係人士透露，以色列最快將於當地時間15日，向伊朗迅速發動軍事上的復仇行動，「隨著以色列和伊朗兩國都各自認為自己會戰勝，兩國缺乏溝通渠道，導致誤判風險機率大增。」

自從伊朗向以色列發動報復空襲以後，拜登便在第一時間向納坦雅胡通電話。美國政府某高層關係人士透露，拜登當時期盼藉由通話，一方面能夠延緩中東緊張情勢惡化，一方面又能思考該如何走下一步，「是非常有用的通話，畢竟誰也不願登上促使緊張情勢惡化的階梯。」

然而外界卻有部分意見指出，目前仍需要一段時間觀望，究竟以色列的戰時內閣會針對伊朗的報復空襲採取何種舉措，因為納坦雅胡於當地時間14日下午便曾召集由國防部長加蘭特、反對黨領袖班尼•甘茨所構成的戰時內閣召開長達數小時的會議，討論如何應對伊朗空襲。

在此次會議中，多名戰時內閣成員其實在對伊朗採取報復上形成共識，只是該如何應對、軍事復仇的規模、該於何時進行等問題上，還有著多方不同的意見。也因此，未來納坦雅胡將會再次召開內閣會議。

根據美媒CNN先前報導，拜登先前在與納坦雅胡通話時，其實曾經明確表示「反對以色列向伊朗採取任何報復措施」，還表示以色列之所以能夠成功攔截伊朗的攻擊，是靠美軍、以軍、其他國家共同協防下所取得的成果。

美國白宮高層關係人士更表示，「伊朗此舉的意圖主要在於對以色列構成重大傷害。以色列、美國、英國、法國的噴式戰鬥機成功擊落伊朗無人機，而多虧沙烏地阿拉伯等鄰近國家的預警雷達系統和以色列－美國聯合防空系統，（才能成功攔截伊朗攻擊）。」