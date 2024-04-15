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襲擊以色列全是演的　CNN分析2點伊朗「精心設計失敗行動」

▲▼伊朗發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

▲伊朗13日晚間對以色列發動大規模空襲，其中99％被鐵穹防空系統攔下。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗13日晚間對以色列發動大規模空襲，估計發射超過300枚飛彈，結果其中99％被以色列的鐵穹防空系統攔下，未造成重大損失與傷亡。雖然伊朗的行動看似沒有成功，但外媒分析指出，這其實是經過「精心設計」的失敗，目的是能利用大場面達到威懾效果，卻又不造成局勢升級。

以色列4月初空襲伊朗駐敘利亞領事館，造成10多人死亡，包括2名革命衛隊高階成員，因此伊朗揚言報復，並在13日晚間對以色列發動全面空襲，發射超過300枚飛彈，但其中99％被以色列的鐵穹防空系統（Iron dome）攔下。

CNN分析指出，雖然伊朗的行動看似大失敗，實際上卻是經過精心設計的結果。

首先是伊朗直接從本土發動攻勢，並非藉由敘利亞、黎巴嫩等代理人之手；伊朗距離以色列有1770公里遠，當飛彈從伊朗本土發射時，以色列與美國能在飛彈抵達前做出反應，防空系統也能準確將其攔下。

其次是提前通知將發動攻擊，伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）事後表示，他們在空襲前72小時曾通知美國，還有土耳其、約旦等周邊國家。

以上種種行動讓這次的空襲成為一場「恐怖的煙火表演」，但對於伊朗來說，除了能有大場面的震懾效果外，也能重申其作為該地區強國的地位、消除「紙老虎」的形象，同時避免造成重大損害，而讓中東地區的情勢升級。

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